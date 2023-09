Das größte Skyrim-Meme feiert in Starfield ein Comeback

Beim Pfeil ins Knie kann man schon mal grimmig gucken!

»Ich wollte diesen Artikel pünktlich abgeben, aber dann hab’ ich einen Pfeil ins Knie bekommen« – eine Ausrede, die bestimmt irgendein findiger Videospiel-Journalist schon mal beim Chef probiert hat. Das wohl bekannteste aller Skyrim-Memes hat längst seinen Weg in die allgemeine Popkultur gefunden. Und natürlich hat Bethesda es auch in ihrem neuen Spiel Starfield verewigt, sogar mit schickem Bild.

Verkrüppelung via Pfeil ins Knie

Das geflügelte Wort hat es sogar doppelt in Bildform nach Starfield geschafft. Ihr findet ihn beim Skill »Verkrüppeln«, der schmerzhaft anschaulich durch, nun ja, einen Pfeil ins Knie dargestellt wird. Denn spätestens seit 2011 wissen wir ja, dass so ein Treffer das Ende einer aufstrebenden Abenteurerkarriere bedeutet.

Konkret steckt das Bildchen bei Stufe 3 und Stufe 4 des Skills:

Wir sind kein medizinisches Fachpersonal (obwohl wir dreizehn verschiedene Heil-Items im Schlaf aufsagen können), aber der spektakuläre Trümmerbruch auf der höchsten Skill-Stufe sieht für uns ganz danach aus, als wäre das Bein für eine ganze Weile hinüber – auch wenn es im Starfield-Universum natürlich höchst fortschrittliche Sci-Fi-Medizin gibt.

Ähnliche Skills gibt es in vielen Spielen, oft wird es durch eine durchgestrichene oder verletzte Hand, manchmal auch Füße dargestellt. Aber Bethesda hat sich garantiert bewusst für eine Hommage an ihr berühmtestes Meme entschieden. Eigentlich ergibt es im Sci-Fi-Setting ja wenig Sinn, einen Pfeil statt einer Kugel zu verwenden.

Und es ist längst nicht das einzige Easter Egg zu Elder Scrolls! Zum Beispiel ist auch der butterblumenblonde Fan aus Oblivion wieder am Start.

Was ist euer liebster »Pfeil ins Knie«-Witz? Schreibt ihn uns gerne in die Kommentare! Und bitte auch, falls ihr in Starfield weitere Easter Eggs zu Elder Scrolls gefunden habt, wir sammeln aktuell und planen, bald einen Artikel dazu zu bringen. Bisher haben wir schon jede Menge, darunter zum Beispiel eine sehr vertraute Stimme – aber ihr habt noch schärfere Augen und Ohren!