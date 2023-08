Gute Nachrichten zu Elder Scrolls 6: Die Entwicklung erreicht ihren ersten Meilenstein

Weil es zu Elder Scrolls 6 noch keine coolen Bilder gibt, hier ein Artwork aus Elder Scrolls Online.

Es gibt gute Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6 – aber Fans müssen trotzdem noch sehr viel Geduld aufbringen, ehe das Rollenspiel erscheint. Doch immerhin ist die Entwicklung in eine neue Phase getreten, wie Bethesdas PR-Chef Pete Hines in einem Interview mit Vandalverraten hat.

Nicht mehr in Vorproduktion

Laut Hines befindet sich The Elder Scrolls 6 nicht länger in der Pre-Production, sondern die aktive Entwicklung hat begonnen. Das bedeutet, dass die Planungen und Vorbereitungen wie das grundsätzliche Skript wohl abgeschlossen sind.

In der Entwicklungsphase beginnen Studios dann unter anderem damit, die Welt des Spiels zu bauen, NPCs zu erschaffen, den Soundtrack zu erstellen und Voice Lines aufzunehmen. Wie lange diese Phase dauern soll, lässt Hines nicht durchblicken – genau vorhersagen kann das ohnehin niemand, weil in der Entwicklungsphase noch sehr viel umgeworfen werden kann.

Aber immerhin ist die Weiterentwicklung von Bethesdas Creation Engine 2 schon für Starfield abgeschlossen worden, es kann also gut sein, dass die eigentliche Entwicklung von The Elder Scrolls 6 schneller über die Bühne geht. Dennoch solltet ihr noch einige Jahre einplanen, ehe das Rollenspiel in den Shops landet, wir rechnen nicht vor 2027 oder 2028 damit.

Zunächst steht ja auch noch dieses kleine SciFi-Rollenspiel namens Starfield an, das die Bethesda-Entwickler auch nach dem Release am 1. September beschäftigen wird. Immerhin sind DLCs bereits bestätigt, außerdem kommen sicherlich viele Patches und Updates wie schon bei Skyrim und Fallout 4.

Wann gibt es endlich mehr Infos zu Elder Scrolls 6?

Seit dem Reveal bei der E3 2018 gab es kaum Informationen zu The Elder Scrolls 6. Auch Hines ist sich bewusst, dass die Fans ungeduldig mit den Hufen scharren. Im Interview betont er aber, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis es offizielle Neuigkeiten gibt:

Ja, es gibt Leute, die an The Elder Scrolls 6 arbeiten, aber [Starfield] ist das, worauf sich das Studio konzentriert. Also nein, ihr werdet in näherer Zukunft nichts zu The Elder Scrolls 6 hören. Starfield ist im Moment unser Hauptaugenmerk und es wird noch eine Weile unsere Priorität bleiben, bevor wir über etwas anderes sprechen.

Wann rechnet ihr mit dem Release von The Elder Scrolls 6? Und spielt ihr bis dahin einfach weiter Skyrim mit seinen abertausenden Mods? Oder vielleicht Elder Scrolls Online, das sich ja auch ganz gut solo spielen lässt? Oder kehrt ihr der Reihe komplett den Rücken, weil es genug andere Fantasy-Rollenspiele für euch gibt?