Starfield: Was macht denn mein Papa im Nachtclub?

Huch, hier hätten wir mit unseren Eltern nicht unbedingt gerechnet.

Stellt euch nur mal vor, ihr geht am Wochenende richtig ausgelassen feiern, steht aber in der Bar oder im Club plötzlich euren Eltern gegenüber. Für die meisten von uns wäre das wohl eher ein überraschendes, und vielleicht auch unangenehmes Erlebnis. Und genau das kann euch mit etwas Glück, oder Pech in Starfield passieren.

Du hier, Papa?

Dass der Trait Kinderkram für mich nicht mehr wegzudenken, und eines der meiner Meinung nach besten Merkmale ist, hab ich euch ja bereits erzählt. Doch auch meine geschätzte Kollegin Géraldine kam nicht umhin, ihren Eltern einen Besuch abzustatten. Damit hört aber die Geschichte noch längst nicht auf, denn Vater und Mutter ihres Charakters begegnen ihr noch öfter, und zwar an den seltsamsten Orten.

Bei der Constellation

So stehen ihre Eltern eines schönen Tages plötzlich in der Bibliothek der Constellation. Ihre Mutter erzählt allen Anwesenden, wie stolz sie doch auch sie ist, und dass sie früher auch mal zur Constellation wollte. Und ihr Vater überreicht ihr stolz eine Pistole, die er von einem früheren Kollegen bekommen hat, vielleicht könne sie ihr ja helfen. Zuletzt verspricht er noch, nächstes Mal Kekse mitzubringen.

Am besten ihr lasst Géraldine im Talk-Video selbst von der verrückten Begegnung erzählen, aber lest weiter, denn es kommt noch besser!

1:30:04 Die Starfield-Achterbahn: Gleich unser erster Tag war wild

Im Zoo

Vom nächsten Treffen mit den Eltern berichtet Valentin von den Rocket Beans bei GameStar Talk. Er begegnete Mama und Papa unverhofft in einem ziemlich schäbigen Zoo in Akila City, in dem es eigentlich kaum etwas zu sehen gibt. Nach dem Grund ihres Besuchs gefragt, erzählt seine Mutter, dass man ja schließlich irgendwas machen müsste, während sein Vater sich begeistert von dem mickrigen Zoo gibt.

Im Nachtclub

Nun, ich habe es jetzt ja schon verraten, aber lasst es euch wirklich am besten von Géraldine (ab Minute zehn) erzählen, wie ihre letzte Begegnung mit ihren Eltern abläuft, es ist die zwei Minuten definitiv wert:

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Falls ihr aber keine Zeit für das Video habt, hier die Zusammenfassung: Nach einer abgeschlossenen Mission begibt sich Géraldine in einen Nachtclub in der Cyberpunk-Stadt Neon, und hört auf der Tanzfläche plötzlich eine bekannte Stimme: Da hinten, sieh nicht hin!

Und ja, tatsächlich begegnet sie auch hier ihren Eltern, denen das Treffen unter diesen Umständen wohl genauso unangenehm wie ihr selbst ist. Nachdem sie ihnen in aller Ehrlichkeit erklärt hat, dass sie hier sei um die Sau rauszulassen , fragt Géraldine dann aber auch besorgt nach, ob sie denn hoffentlich nicht die hier beliebte Droge Aurora nehmen wollen.

Und während Papa verspricht, so etwas sicher nicht vorzuhaben, ist Mama nicht ganz so deutlich, und nuschelt lediglich etwas von wahrscheinlich nicht . Das hätte wohl keiner erwartet!

Was haltet ihr von den verrückten Begegnungen, die man mit dem Kinderkram-Merkmal in Starfield haben kann? Sind solche kuriosen Geschichten genau nach eurem Geschmack, oder könnt ihr darauf verzichten? Und was ist eurem Charakter wegen Hintergrund und Merkmalen schon alles passiert? Schreibt es gerne in die Kommentare!