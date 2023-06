Starfield erntet schon 3 Monate vor Release erste 0/10 auf Metacritic, weil ein Fan sauer ist

Starfield ist nicht bei jedem Fan beliebt.

Starfield erscheint in etwas weniger als drei Monaten und die Neugier vieler Spielerinnen und Spieler ist nach dem großen Showcase wohl so groß wie nie. Denn Starfield verspricht ein unglaublich ambitioniertes Projekt von riesigen Ausmaßen zu werden, ein ganzes Universum als Spielplatz.

Dass manche Spielerinnen und Spieler angesichts dieser Versprechungen noch skeptisch sind, mag nicht verwundern. Ein wütender Fan sorgt nun aber für eine reichlich kuriose Geschichte.

Die erste Starfield-Bewertung

Vor kurzer Zeit tauchte auf Metacritic eine erste Bewertung für Bethesdas Rollenspiel auf, bevor sie wenig später wieder entfernt wurde. Natürlich stammte sie nicht von einer anerkannten Publikation, was drei Monate vor Release auch absurd wäre, sondern von einem offenbar immer noch enttäuschten und wütenden Fan.

In seiner Bewertung, die null von zehn Punkten vergibt und in ihrem Wortlaut noch bei Gamerant zu finden ist, macht er seinem Ärger Luft. So wäre es Bethesda wichtiger, auf möglichst viele Arten Geld zu verdienen, anstatt funktionierende Spiele zu veröffentlichen . Chefentwickler Todd Howard wirft er Lügen vor, und berichtet davon, dass Starfield die erwartete Enttäuschung sei.

Ein sinnvolles Argument oder ein konkretes Beispiel für die Vorwürfe sucht man in der Tirade vergebens. Auf Starfield selbst geht der ganze Text im Grunde genommen gar nicht ein. Dabei gäbe es ja viel über das Rollenspiel zu berichten, wie ihr in unserer aktuellen Preview seht:

11:56 Starfield - Vorschau-Video zum neuen Spiel der Skyrim-Macher

Warum ist das möglich?

Der Vorfall wirft natürlich die Frage auf, wieso es überhaupt möglich ist, drei Monate vor dem Release eine Rezension auf Metacritic zu veröffentlichen. Denn eigentlich erlaubt die Website grundsätzlich keine User-Bewertungen vor dem offiziellen Release. Bei Starfield und auch anderen unveröffentlichten Spielen wird angemeldeten Benutzern dann folgende Meldung angezeigt:

Es gibt noch keine User Reviews - Es ist nicht möglich, vor dem offiziellen Release des Spiels eine Bewertung abzugeben.

Warum der wütende Fan überhaupt auf die Idee kam, eine Bewertung für Starfield zu schreiben, und wie es ihm trotz der Review-Sperre gelingen konnte, wird wohl weiterhin ein Rätsel bleiben.

Was haltet ihr von der kuriosen Geschichte? Wie konnte es der wütende Fan eurer Meinung nach überhaupt schaffen, eine Bewertung auf Metacritic abzugeben? Und wie gefällt euch Starfield bisher? Glaubt ihr, dass Bethesda seine große Vision umsetzen kann, oder das Rollenspiel eher enttäuschend wird? Schreibt es gerne in die Kommentare!