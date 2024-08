Starfield: Schluss mit lästigen Fußmärschen - Erste Bilder zum neuen Weltraum-Auto aufgetaucht

Tuut, tuut - Bald könnt ihr in Starfield nach herzenslust hupend über Planetenoberflächen brettern.

Starfield-Fans können aufatmen, denn ihr Leben wird bald um einiges einfacher gemacht. Die Tage der langwierigen Fußmärsche auf kargen Planetenoberflächen sind gezählt, denn einem Leak zufolge steht der Release von Bodenfahrzeugen für Bethesdas Weltraum-Rollenspiel offenbar kurz bevor.

Bereits im Mai hatte Bethesda in einem Update-Video die Entwicklung eines Oberflächenfahrzeugs bestätigt, jetzt ist im Netz ein erstes Video zum kommenden Fahrzeug-Update aufgetaucht.

Wie GameRant und DSOGaming berichten, geht auf X, ehemals Twitter, seit dem 10. August ein 28-sekündiges Video um, das eines der angeblichen Bodenfahrzeuge aus Starfield zeigen soll. Das Video haben wir euch unten eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Clip ist zu sehen, wie ein Spieler in einem Jeep-ähnlichen Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit über durch eine Wüstenlandschaft braust. Dank der niedrigen Schwerkraft verliert der Buggy mehrmals die Bodenhaftung und hebt ab.

Ursprünglich soll das Material von 4chan stammen, verifizieren lässt es sich also nicht. Es spricht allerdings vieles für dessen Echtheit. So scheint es sich bei dem im Video gezeigten Planeten um Jemison zu handeln, den dritten Planeten des Alpha Centauri Systems und Standort der Stadt New Atlantis.

Ein Auto für alle?

Noch ist unklar, ob das Fahrzeug Teil des ersten offiziellen Addons Shattered Space werden soll oder allen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Weder zum Auto noch zu Shattered Space gibt es bisher von offizieller Seite ein Releasedatum.

3:06 Starfield: Die erste Erweiterung erscheint noch dieses Jahr, das Creation Kit ist jetzt schon da

Autoplay

Der Twitter-Account @BethesdaArabic (kein offizielles Konto), der den Leak ebenfalls teilte, schrieb dazu, dass die Fahrzeuge laut Quelle noch diesen Monat offiziell ins Spiel kommen könnten , und teilte zudem ein Bild des Autos in einer kargen Marslandschaft.

Die Webseite Insider Gaming berichtete jedoch zuletzt, dass der Release von Shattered Space für den September geplant sei. Das könnte dafür sprechen, dass das Auto nicht Teil des kostenpflichtigen DLCs wird, sondern Teil eines generellen Updates für alle Spieler ist.

Ihr wollt mehr News zu Bethesdas Weltraum-Rollenspiel? Dann schaut doch mal bei einem der Artikel in der obigen Linkbox vorbei. Dort findet ihr eine Auswahl unserer frischesten Texte zu Starfield.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Freut ihr euch auf das neue Mondauto in Starfield? Gingen euch die ewigen Fußmärsche zum Release auf die Nerven oder stört ihr euch an ein paar Metern zu Fuß nicht? Schreibt es uns in die Kommentare.