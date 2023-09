Starfield: Ein stimmungsvolles Feature wird leicht übersehen, das euch viel Klickerei erspart

Ihr steht wie ein NASA-Astronaut im Stadtzentrum? Das lässt sich ändern.

Wer in Bethesda-Spielen gerne die Atmosphäre genießt, passt seinen Charakter sehr wahrscheinlich häufig auch seiner Umgebung an. Gerade in Starfield ergibt es beispielsweise Sinn, in einer der wundervollen Weltraum-Städte keinen Raumanzug zu tragen. Immerhin machen eure Gefährten das auch nicht.

Allerdings scheint es im ersten Moment so, als müssten solche Spielerinnen und Spieler jedes Mal mühselig ins Inventar wechseln, um den Anzug auszuziehen oder auch den Helm abzulegen. Es gibt jedoch einen viel leichteren Weg! Im Menü existiert nämlich eine simple Funktion, die allerdings leicht übersehen wird.

Raumanzug und Helm ausblenden

Wenn ihr ins Inventar geht und dann in das Menü für eure Raumanzüge oder Helme, seht ihr unten am Bildschirmrand den Hinweis, dass ihr über eine Tasteneingabe beides in entsprechenden Situationen ausblendet. Auf dem PC müsst ihr dafür einfach nur T drücken, auf dem Controller RB.

Bei Anzügen werden auf diese Art eure dicken Raumfahrer-Kluften abgelegt, inklusive Helm und Rucksack, sobald ihr eine Stadt betretet. Nur der Helm verschwindet hingegen dann, wenn ihr euch in einem Gebiet mit atembarer Luft aufhaltet. So ist euer Charakter immer optimal an die vorherrschenden Umstände angepasst!

Besonders praktisch: Sowohl der Anzug als auch der Helm spenden auch ausgeblendet weiterhin Schutz. Was gut ist, immerhin sind die Raumanzüge eurer wichtigste Rüstung und ohne kann es schnell passieren, dass euch ein paar Piraten umhauen.

Natürlich lohnt sich das Ganze nur dann wirklich für euch, wenn ihr in der Third-Person spielt. In diese Perspektive wechselt ihr mit einem Klick auf das Mausrad oder auf Select. Solltet ihr das ganze Rollenspiel als Ego-Shooter durchspielen, macht es keinen großen Unterschied, ob euer Anzug nun sichtbar ist oder nicht.

Was haltet ihr von diesem netten kleinen Feature? Habt ihr es sofort entdeckt oder ist es eurer Aufmerksamkeit entgangen? Wünscht ihr euch ein ähnliches Feature auch in Zukunft für andere Bethesda-Rollenspiele? Beispielsweise um in Elder Scrolls eure Rüstung auszublenden? Kennt ihr noch mehr solcher Kniffe? Schreibt es uns in den Kommentaren!