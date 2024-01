Eine Starfield-Mod soll Fans ausgerechnet das liefern, was Bethesda nicht im Spiel haben wollte

Ein Starborn in metallener Rüstung? Ein Modder will's möglich machen.

Starfield spielt in ferner Zukunft. Die Menschheit rast in futuristischen Raumschiffen durch den Weltraum, schießt sich mit Laserwaffen über den Haufen und der ein oder andere Nomade darf sich sogar Starborn schimpfen und mit irgendwelchen Superkräften protzen.

Aber wo sind die Mechs? Kaum vorstellbar, dass es in diesem Sci-Fi-Setting keine bis an die Zähne bewaffneten Kampfroboter gibt, die über die Planeten stapfen und Weltraumpiraten sowie anderem Gesocks das Fürchten lehren.

Entsprechend viele Fans wünschen sich Mechs in Starfield. Und ein Modder arbeitet derzeit daran, diesen Wunsch zu erfüllen. Es gibt sogar bereits ein sehenswertes Video.

Hände hoch, oder mein Mech schießt!

Der Modder Jared Kohr hat auf YouTube seinen aktuellen Fortschritt präsentiert. So erlaubt es seine Mod bereits, an Bord eines Mechs frei durch die Gegend zu marschieren und sogar die Waffensysteme einzusetzen, um sich seiner Feinde auf spektakuläre Art und Weise zu entledigen.

Die Mod ist noch nicht fertig und es ist noch kein Download verfügbar. Die Kommentare unter dem Video sprechen aber schon jetzt eine klare Sprache: Viele Starfield-Fans sind begeistert und können es kaum noch abwarten, bis die Mod erscheint:

Das sieht fantastisch aus und es fühlt sich fast faul an, dass Bethesda dies nicht selbst hinzugefügt hat […] YouTube-User ImRuined666

Gebt diesem Mann eine Auszeichnung. Schnelle und zuverlässige Mechs. Eigentlich sollte Bethesda ihn einstellen. YouTube-User coregamer3279

Warum gibt es eigentlich keine Mechs in Starfield?

Es gibt sogar eine Ingame-Erklärung dafür, weshalb die Welt des Bethesda-Rollenspiels derzeit nicht von Mechs bevölkert wird. Die Lore besagt: Nach den Kolonie-Kriegen wurden die Kampfkolosse schlicht verboten.

Inoffiziell haben Fans aber auch eine andere Vermutung: Auf Reddit spötteln sie, dass Bethesda das Feature in Zukunft einfach nur selbst als kostenpflichtigen DLC veröffentlichen will.

Ob das stimmt oder nicht, wird die Zeit zeigen. Bis es soweit ist, versorgen wir euch hier schon einmal mit allen Infos zur Zukunft von Starfield:

Würdet ihr euch über Mechs in Starfield freuen? Habt ihr jeden Lore-Fetzen über die Kampfroboter im Spiel gelesen oder würdet ihr es so oder so bevorzugen, zu Fuß über die Planeten zu stapfen? Oder hättet ihr am liebsten echte Fahrzeuge, um schneller von A nach B zu kommen? Und was sagt ihr zur Roadmap für 2024? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!