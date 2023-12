Starfield verspricht Großes für 2024: Roadmap mit Updates, Addon, Survival und mehr enthüllt

Was lässt sich am Horizont erkennen? Für 2024 haben die Starfield-Entwickler schon einige Pläne.

Seit dem Release hat Starfield mit heftiger Kritik von Spielerinnen und Spielern zu kämpfen. Zwar wurden per Update bereits einige Wunsch-Features nachgeliefert, angesichts der vergleichsweise wenigen und kleinen Patches sind viele Fans aber immer noch enttäuscht. Auch für unseren Tester Peter ist das ein großes Problem.

Für das kommende Jahr verspricht Bethesda nun aber regelmäßigere Updates und kündigt einige spannende neue Features und Inhalte an.

Was erwartet uns 2024?

Nachdem schon vor kurzem über eine Discord-Nachricht einige Update-Pläne für Starfield durchgesickert waren, gehen die Entwickler nun in einem ausführlichen Blogpost genauer auf die Roadmap für 2024 ein.

Ab Februar 2024 sollen etwa alle sechs Wochen größere Updates erscheinen, die neue Inhalte, Features und Komfortverbesserungen bringen. Folgendes ist bereits eingeplant:

Neue Arten zu Reisen : Was genau das bedeutet, wird schon fleißig in der Community diskutiert. Bekommen wir Bodenfahrzeuge? Eine neue Art von Jetpack? Die Möglichkeit, ohne Ladebildschirm zum nächsten Planeten zu fliegen?

Stadtkarten: Während wir die großen Städte von Starfield erkunden (New Atlantis, Akila City, Neon und Cydonia) sollen wir auf neue Karten zugreifen können.

Erweiterung des Schiffbaus: Es werden (wahrscheinlich fest installierbare) Schiffsdekorationen hinzugefügt, sowie neue Schiffsteile und mehr.

Neue Schwierigkeits-Einstellungen: Wir können künftig festlegen, wie viel wir tragen können, ab welcher Entfernung wir auf unseren Schiffs-Laderaum zugreifen können, wie viel Schaden unser Schiff im Kampf nimmt, wie viel Geld Händler zur Verfügung haben und wie sich Verletzungen auswirken.

Survival-Modus: Auch neue Survival-Mechaniken soll es geben. Neben Bedürfnissen wie Essen, Trinken und Schlafen wäre es vorstellbar, dass wir auch unser Schiff mit Helium-3 betanken müssen.

Mod-Support

Dass der offizielle Mod-Support mit einer Veröffentlichung des Creation Kits im nächsten Jahr kommt, war eigentlich schon klar, nun gibt es aber erstmals Details. So sind die Modding-Tools für das Frühjahr 2024 geplant. Außerdem ist nun bestätigt, dass die schon in Skyrim getestete, neue Plattform Creations genutzt wird.

Diese ersetzt den Creation Club und die hauseigene Mod-Plattform und ermöglicht es ausgewählten Moddern, ihre Werke auch kostenpflichtig anzubieten.

Erweiterung Shattered Space

Die erste große Story-Erweiterung wurde schon vor der Veröffentlichung von Starfield angekündigt, allerdings noch ohne Releasedatum. Nun wissen wir definitiv, dass Shattered Space 2024 kommt. Es soll damit neue Story-Inhalte, Orte, Ausrüstung und vieles mehr geben.

Was haltet ihr von den Plänen der Starfield-Entwickler für 2024? Sind eure größten Wünsche für das Weltraum-Rollenspiel auch dabei? Oder wären euch andere Dinge viel wichtiger gewesen? Welches Problem müsste Bethesda eurer Meinung nach als nächstes angehen? Und was erhofft ihr euch von der ersten Erweiterung? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!