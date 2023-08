Starfield: Wir haben die ersten 30 Minuten gesehen, so beginnt das Sci-Fi-Epos

Mit Starfield erscheint am 6. September 2023 eines der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre. Wenige Tage vor dem offiziellen Release des Sci-Fi-Rollenspiels ist uns etwas besonders Schönes zugestoßen: Auf der gamescom 2023 hat das Entwicklerteam von Bethesda die letzten Geheimnisse gelüftet und uns einen tieferen Einblick in das riesige Universum gewährt.

Wir haben die ersten 30 Minuten von Starfield gesehen! Hach, das mussten auch wir erstmal sacken lassen. Aber natürlich wollen wir euch unser neu erworbenes Wissen nicht vorenthalten. Hier sind die neusten Details, die ihr wissen müsst, bevor ihr demnächst selbst zu eurem intergalaktischen Abenteuer aufbrecht.

So beginnt Starfield

Spoilerwarnung! Achtung, Achtung, dies ist die letzte Warnung. Wer diesen Punkt mutwillig überschreitet und weiterliest, wird definitiv einige Details verraten bekommen, die er oder sie eventuell lieber selbst herausgefunden hätte. Wenn ihr eure Neugier nicht zügeln könnt, dann nur zu, fahrt fort. Aber sagt hinterher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt, ihr Schlawiner!

Niemand Geringeres als Todd Howard stellt sich vor uns und plaudert kurz über Starfield. Dann geht es endlich los, das Video beginnt:

Das Jahr 2330. Wir befinden uns auf dem Planeten Vectera in einem Bergbau-Außenposten. Als Frischling fahren wir mit unseren erfahrenen Kollegen in einem Aufzug tief in die Mine hinab. Überall werkeln schwer beschäftigte NPCs mit dicken Lasercuttern und noch dickeren Bohrern. Die Atmosphäre ist so dick wie die staubdurchzogene Luft.

Schon kurz darauf stoßen wir in den Tiefen der Mine auf ein mysteriöses Artefakt. Was ist das? So eine Art…Metallwürfel? Offenbar trotzt er den Gesetzen der Schwerkraft. Eine seltsame Energie scheint von ihm auszugehen. Unser Held kann nicht anders: Er berührt den Würfel, kippt sofort um und hat eine verrückte Vision, die wir euch beim besten Willen nicht verraten wollen.

Hat der Würfel uns auserwählt? Was will er uns zeigen? Welche Rolle spielt unsere Vision für das große Ganze?

Schwarzer Bildschirm. Zeit zum Luftholen. Als der Held in der Krankenstation wieder aufwachen, wartet endlich die Charaktererstellung auf uns: Wir können das Aussehen unseres Charakters bis ins kleinste Detail anpassen - bis hin zum Laufstil - und unsere Hintergrundgeschichte sowie bis zu drei Eigenschaften wählen, die sich im weiteren Spielverlauf sowohl positiv als auch negativ auswirken werden.

Alien-DNS verleiht uns etwa verbesserte Bewegungsfertigkeiten sowie mehr Lebenspunkte und Sauerstoff, dafür wirken Medipacks aber nicht so gut. Oder wie wäre es mit einem Kopfgeld? Dann werden wir zwar regelmäßig angegriffen, dafür können wir die ausgeschalteten Gegner aber um ihre lukrativen Habseligkeiten erleichtern.

Wie geht's weiter? Bald darauf werden wir von der legendären Weltraumerkunderorganisation Constellation angeheuert, die bereits mehr über die Artefakte zu wissen scheint. Auf dem Weg zum Schiff unseres neuen Vorgesetzten zeigt sich eine weitere typische Bethesda-Eigenschaft: Wir können alles mitgehen lassen, was in der Spielwelt nicht niet- und nagelfest ist. Einem pausierenden Angestellten können wir sogar das halb aufgegessene Sandwich vom Teller klauen, der sich daraufhin laut beschwert.

Ganz so reibungslos geht die weitere Suche nach dem Artefakt nicht weiter: Am Raumhafen greifen plötzlich Weltraumpiraten der Crimson Fleet an und auch im All lassen die Schurke nicht locker. Nachdem alle Feinde erledigt sind, geht die Reise weiter. Unser Zielort: New Atlantis, die Hauptstadt der Vereinten Kolonien, wo die Suche nach den Hintergründen des mysteriösen Artefakts erst so richtig beginnt!

2:06 Starfield: Ein neuer Live-Action-Trailer entführt euch in fremde Welten

Wie ist unser Eindruck?

Unser erster Eindruck lässt sich nicht anders beschreiben: Wir sind total begeistert! Von den ersten Szenen auf dem Planeten Vectera bis hin zu den interstellaren Kämpfen im Weltraum ist alles so opulent inszeniert und gestaltet, dass wir förmlich durch den Bildschirm ins Geschehen hineingezogen werden. Die Spielwelt wirkt bereits in diesen paar Minuten deutlich lebendiger als in Skyrim oder Fallout.

Bethesdas Liebe zum Detail zeigt sich in jeder Ecke des Spiels - zumindest in den stark geskriptet wirkenden ersten 30 Minuten. Denn eine große Frage bleibt weiterhin bestehen: Kann das restliche Spiel die hohe Qualität des Einstiegs möglichst konstanz beibehalten?

Eine Antwort darauf erhalten wir wohl erst, wenn wir Starfield zum Release endlich in aller Ruhe daheim in unserem NASA-Schlafanzug spielen können. Aber der Anfang? Der verspricht zumindest Großes!