Starfield: Pfefferstreuer oder legendäres Artefakt? Fans debattieren um Schatzfund

Ist es ein Pfefferstreuer? Oder ein Artefakt? Ach, wer kann das schon sagen?!

Starfield schreibt viele Schlagzeilen, nun gibt es auch eine mit einem Pfefferstreuer. Nun ja, eventuell. So genau kann das niemand sagen, denn was genau sich hinter dem Objekt verbirgt, das derzeit viele Reddit-User beschäftigt, ist nach wie vor nicht klar.

Fest steht nur: Das mysteriöse Ding sorgt für viel Aufsehen. Wir versuchen, euch eine Wasserstandsmeldung zu liefern, wie die derzeitigen Theorien lauten.

Achtung, leichter Spoiler voraus: Wer die Hauptstory von Starfield noch nicht gespielt hat, sollte ab jetzt mit Bedacht weiterlesen. Es folgt ein kleiner, in unseren Augen nicht schwerwiegender Spoiler zur Rahmenhandlung, der aber keine genauen Geschehnisse oder so verrät.

Easter Egg oder doch mehr?

Auf Reddit postete der User redditkeepsdeleting einen Screenshot aus Starfield. Darauf zu sehen: ein Schreibtisch. Das Interessante ist, was auf ihm liegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein Objekt, das auf den ersten Blick an eine der sagenumwobenen Elder Scrolls erinnert. Ja, damit meinen wir die namensgebenden Artefakte aus Bethesdas anderer populärer Rollenspielreihe. Zuletzt durften wir in The Elder Scrolls 5: Skyrim als Dragonborn mit einer Schriftrolle der Ältesten hantieren.

Und in Starfield hören wir ja bekanntlich auf den Namen Starborn. Da wäre es doch nicht undenkbar, dass sich auch in den Weiten des Alls ein paar Elder Scrolls tummeln, nicht wahr? Hier zum Vergleich mal ein Bild einer Schriftrolle aus dem renommierten Elder-Scrolls-Wiki.

Fans haben auch auch eine andere Theorie. Und die ist weit skurriler als das Easter Egg. Lassen wir den User MR_E_3K zu Wort kommen:

Das ist nur eine schicke Pfeffermühle.

Diese beliebte Fan-Theorie bekommt aber schnell wieder Gegenwind in Form des Users LordPrettyPie, es ist in diesem Thread ein hin und her:

Es ist tatsächlich ein Schriftrollenhalter, ein sonstiger Gegenstand, den man auch anderswo im Spiel als Beute finden kann. Ich glaube, es könnte sogar einer in der Lodge [dem Constellation-HQ] sein. Ich würde sagen, es ist unmöglich, dass sie einen Schriftrollenhalter eingefügt haben, ohne dass ihnen ihre Elder-Scrolls-Spiele in den Sinn gekommen sind, also ist es mit ziemlicher Sicherheit eine absichtliche Referenz.

Na, was glaubt ihr denn? Wir lassen die Gelegenheit nicht ungenutzt und starten einfach mal eine Umfrage in der GameStar-Community! Nützlicher Pfefferstreuer oder mächtige Elder Scroll? Hat sich Bethesda hier ein Easter Egg nicht verkneifen können? Oder sehen wir auf dem obigen Screenshot etwas ganz anderes? Wir sind auf eure kreativen Meinungen gespannt!