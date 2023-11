»In Bethesda-Spielen steckt einfach so viel« - Starfield hat einen großen Fan in Hollywood

David Harbour genießt Starfield und erklärt, was ihm so gut an Bethesda-Spielen gefällt.

Starfield ist seit rund zwei Monaten auf dem Markt und spaltet weiter die Gemüter. Die einen feiern das Rollenspiel für seine spielerische Freiheit und die tolle Atmosphäre, die anderen sind enttäuscht über vermisste Features oder die in mancherlei Hinsicht altbackene Technik.

David Harbour ist definitiv ein Fan. Der Schauspieler (Hellboy, Stranger Things, Black Widow) hat sich in einem Interview als stolzer und vor allem zufriedener Weltraumerkunder zu erkennen gegeben. Und das er nicht einfach so daherredet, sondern einer von uns ist, beweist er mit einem charmanten Detail.

Nutze alle Exploits

Im Gespräch mit IGN wird David Harbour auf dem roten Teppich befragt, ob und wenn ja was er an Videospielen so zocken würde. Er überlegt kurz, dann ist seine Antwort überraschend leidenschaftlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ich meine, es ist als Spiel umstritten, oder? Todd Howard im Allgemeinen, ich meine, es gibt eine Menge Kontroversen um Bethesda. Aber ich muss sagen, dass Bethesda-Spiele etwas an sich haben, das einfach so reichhaltig ist, und diese Welt, und… Wissen Sie, ich levele meinen Dude auf und nutze alle Exploits, um unendlich viel Geld zu bekommen und Dinge zu stehlen… […] Mein Charakter ist extrem jung und extrem gutaussehend.

Ja, David Harbour trickst offenbar in Starfield. Aber auch abseits dieser amüsanten Anekdote scheint der Darsteller weiterhin viel Spaß mit Spielen aus dem Hause Bethesda zu haben. Falls ihr technische oder spielerische Mängel in Starfield zu beklagen habt, helfen euch vielleicht diese Artikel weiter:

Wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr wie David Harbour ebenfalls viel Spaß mit Starfield? Seid ihr auch nach zwei Monaten noch fleißig dabei, den Weltraum zu erforschen? Oder ist bei euch inzwischen die Luft raus? Habt ihr gar nie mit dem Rollenspiel angefangen? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!