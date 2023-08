Starfield Release-Uhrzeit: Das ist der offizielle Starttermin

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis sie endlich Starfield spielen können.

Putzt schon mal eure Photonenturbinen und… kalibriert die Geschützautomatik ähm… okay, wir geben zu: Unser letzter Flug in einem Raumschiff liegt schon ein paar Lichtjahre zurück. Höchste Zeit also, endlich wieder zu den Sternen abzuheben, vorzugsweise mit Bethesdas kommendem Rollenspiel Starfield.

Jetzt kennen wir die genauen Uhrzeiten für den Release. Wenn ihr also zu jenen Sternengängern gehört, die es kaum noch aushalten können, seid ihr hier genau richtig. Noch ein paar Zeilen weiterlesen, dann seid ihr im Besitz der wertvollen Infos.

Zu dieser Uhrzeit startet die Sternensaga

Die offizielle Xbox-App macht aus den genauen Uhrzeiten gar keinen Hehl. Bedenkt aber, dass es aufgrund der unterschiedlichen Editionen auch verschiedene Daten gibt, wann ihr losspielen dürft:

Early Access Uhrzeit: Wenn ihr die Starfield Premium-Edition oder Constellation-Edition gekauft habt, ist das folgende Datum für euch entscheidend:

1. September 2023 um 2 Uhr deutscher Zeit

Standard Uhrzeit: Befindet sich die normale Ausgabe von Starfield in eurem Besitz, müsst ihr euch noch etwas länger gedulden, und zwar bis:

6. September 2023 um 2 Uhr deutscher Zeit

Premium Edition vergünstigt im Game Pass

Wenn ihr beim Anblick der obigen Daten darüber nachdenkt, doch noch von der Standard- auf die Premium-Edition aufzurüsten, haben wir eine gute Nachricht für euch - zumindest, wenn ihr den Game Pass abonniert habt.

Im Game Pass ist die Standard-Variante von Starfield bekanntermaßen enthalten. Das Upgrade auf die Premium-Inhalte kostet euch dann nur noch rund 32 Euro. Darin enthalten sind die folgenden Items, inklusive des früheren Early-Access-Zugangs:

Story-Erweiterung Shattered Space (erscheint zu einem späteren Zeitpunkt nach Release)

(erscheint zu einem späteren Zeitpunkt nach Release) Bis zu 5 Tage Early Access

Constellation -Skin-Paket, bestehend aus Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack

-Skin-Paket, bestehend aus Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack Zugriff auf ein digitales Artbook und den Soundtrack

Wie groß ist eure Vorfreude auf Starfield? Intergalaktisch groß oder so klein wie der Pluto? Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, welche Eigenschaften euer Charakter haben soll oder entscheidet ihr das alles spontan? Auf welchen der bisher gezeigten Planeten freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!