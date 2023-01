Vergangene Woche schrillten in der GameStar-Redaktion die Alarmglocken: Das heißerwartete Open-World-Rollenspiel Starfield hat seinen Release-Termin auf Steam von 2023 auf Coming soon geändert. Ist das etwa ein Zeichen die erste große Verschiebung des Jahres, die Chefredakteur Heiko schon in seiner Neujahrsprognose vorhergesagt hat?

Wir haben fest daran geglaubt und umgehend eine Breaking News geschrieben - nur um diese dann kurze Zeit später schon wieder offline zu nehmen, damit wir keine falsche Panik verbreiten.

Denn wie sich herausgestellt hat, wurden auch bei zig anderen Titeln wie Redfall oder Ark 2 die Veröffentlichungstermine umgestellt. Und dafür gibt es einen ganz simplen Grund.

Was es mit der Release-Verwirrung bei Steam auf sich hat

Die gute Nachricht zuerst: Es gibt aktuell keinen akuten Grund, sich Sorgen um eine Verschiebung bei Starfield und Co. zu machen. Denn die Umstellung der Daten basiert auf einer im Oktober 2022 angekündigten Änderung bei Steam, die es euch erleichtern soll, den Shop noch besser nach neuen Spielen zu durchstöbern.

Was hat sich geändert? Bislang konnten Entwickler den Kasten auf der Shop-Seite, in dem das Release-Datum angezeigt wird, frei befüllen. Viele Entwickler nutzten diese Funktion, um Werbung zu betreiben (à la Coming soon! Wishlist now! ) oder kryptische Nachrichten zu hinterlassen - beim Aufbau-Meisterwerk Dwarf Fortress stand etwa bis kurz vor Veröffentlichung nur Time is relative.

Entwickler müssen auf Steam übrigens immer ein verstecktes, provisorisches Release-Datum eintragen. Ab diesem Jahr müssen sie sich nun für eine von fünf Optionen entscheiden, wie dieses auf Steam dargestellt wird

Hier ein Beispiel für die möglichen Optionen für ein Spiel, das am 24. August 2023 erscheinen soll:

Genaues Datum : „24. August 2023“

: „24. August 2023“ Monat und Jahr : „August 2023“

: „August 2023“ Quartal und Kalenderjahr : „3. Quartal 2023“

: „3. Quartal 2023“ Jahr : „2023“

: „2023“ Kein Datum: „Bald verfügbar“

Im Fall von Starfield können wir aktuell nur mutmaßen, warum der Release-Termin auf Coming soon / Bald verfügbar geändert wurde. Wir gehen davon aus, dass die zuständige Person schlicht vergessen hat, das händisch eingetragene 2023 durch die neue Option Jahr zu ersetzen. Steam hat deshalb wohl automatisch die Option Kein Datum ausgewählt.

Anfang des Jahres hat Bethesda den geplanten Release-Zeitraum für Starfield sogar noch bestätigt, nur ein genaues Datum lässt noch auf sich warten. Im verlinkten Artikel könnt ihr aber einige spannende Theorien der Fans nachlesen. Ob sich eine von ihnen bewahrheitet, erfahren wir vielleicht beim geplanten Starfield-Showcase, der noch ohne Termin ist.