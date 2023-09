Starfield-Spieler muss tatenlos zusehen, wie sein Schiff alleine einen Krieg anfängt

Shodan lässt grüßen: Hat eine KI etwa ein Schiff in Starfield übernommen?

Starfield lässt euch als Kapitän eures eigenen Raumschiffes das Weltall erkunden. Euer erstes eigenes Schiff bekommt ihr schon in der ersten Spielstunde, doch danach eröffnen sich euch noch ganz andere Möglichkeiten.

Im Verlauf des Spiels könnt ihr neue Schiffe kaufen, fremde Schiffe kapern oder selbst eigene Schiffe entwerfen und bauen. Eure eigene Crew darf dann natürlich nicht fehlen - ist euer Schiff groß genug, gibt es dort Platz für bis zu acht Begleiter. Leider läuft an Bord nicht immer alles rund. Ein extremes Beispiel dafür: Raumschiffe, die einfach ausbüxen!

Raumschiff fängt selbständig Kampf an

Reddit-Nutzer Randol0rian konnte nur tatenlos zusehen, als sein Raumschiff selbständig von der Station »das Auge« abdockte und einfach ein Schiff der United Colonies angriff. Glücklicherweise hielt er die Meuterei auf Video fest:

Im Reddit-Post rätselt die Community über die Ursache der plötzlichen Angriffslust, die laut Randol0rian auch erst auftrat, nachdem er das Schiff schon »für dutzende Stunden hatte«. Einige Nutzer vermuten, dass ein Crewmitglied das Steuer übernommen hat.

Der um sein Schiff betrogene Kapitän tauschte deshalb die Crew nach und nach aus, doch sein Schiff fing sogar schon an durchzudrehen, wenn er nur das Cockpit verließ.

Die schlüssigste Theorie hängt mit einem Bug zusammen, der bei Namensvergabe auftritt. Schiffe, die gekapert wurden, wechseln laut Reddit-Nutzer Nealtihi hin und wieder zu ihrem alten Namen zurück, wenn ein neuer vergeben würde.

Es wird spekuliert, dass Randol0rians Schiff früher einem Piraten gehörte und durch einen Bug vom Spiel wieder als NPC markiert wurde. Und als Piratenschiff folge es demnach nun seiner früheren Aufgabe, so die These. Aber das überhaupt?

Problem gelöst - das Rätsel aber nicht

Die Piraten-Theorie, so schön sie auch sein mag, funktioniert aber leider nicht, da als Basis für das selbstgebaute Schiff ein gestohlenes Va’ruun-Modell dient. Der Grund für das selbsttätig agierende Schiff bleibt daher also weiterhin unbekannt. Der neuste Patch adressiert das Problem jedenfalls nicht.

Randol0rian konnte zumindest das Problem beheben, indem er im Editor eine Kleinigkeit am Schiff veränderte. Er habe aber noch einen Speicherstand mit dem durchdrehenden Schiff für die Nachwelt gesichert, so Randol0rian.

Die Meuterei eines Crewmitgliedes? Eine KI, die sich selbständig macht? Was glaubt, ihr steckt hinter dem Schiff, das einfach grundlos eine Schlacht anzettelt? Welche kuriosen Bugs sind euch schon in Starfield begegnet? Schreibt eure Meinung und Erfahrungen gerne in die Kommentare.