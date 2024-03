Starfield: Shattered Space - Auf Steam starten die Vorbereitungen für das erste Addon

Zeichnen sich frische Inhalte für Starfield bereits am Horizont ab?

Habt ihr Starfield bereits durchgespielt und wartet nun als erfahrener Sternenwanderer auf Nachschub in Form neuer Inhalte? Die offiziellen Modding-Tools lassen wohl noch einige Monate auf sich warten (wir haben trotzdem schon die besten Mods für euch!) und das erste Addon wohl auch.

Oder erscheint Shattered Space doch schon sehr bald? Bislang fehlt noch ein Releasetermin für den ersten offiziellen DLC zum Sci-Fi-Rollenspiel. Doch jetzt gibt es handfeste Hinweise darauf, dass Bethesda gerade im Hintergrund etwas Schmackhaftes köchelt, um es hungrigen Fans bald zu servieren.

SteamDB entgeht nichts

Bethesda selbst hat natürlich nichts verlautbaren lassen, was auf einen baldigen Release von Shattered Space oder anderen Zusatzinhalten schließen lässt. Aber es gibt ja die Website SteamDB und die ist bekannt dafür, jeden noch so kleinen Vorgang auf Steam zu protokollieren.

SteamDB zufolge wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Änderungen an den bei Steam hinterlegten Spieldateien von Starfield vorgenommen. Die auffälligste Neuerung: Der Bereich DLC hat plötzlich einen neuen Eintrag namens Unknown App 2721670 erhalten.

Hui, das ist aber ein kreativer Name für einen DLC! Kleiner Scherz: Dahinter steckt natürlich sehr wahrscheinlich Shattered Space oder ein anderer Zusatzinhalt, der noch keinen offiziellen Namen trägt.

7:15 Starfield hat eine versteckte Quest, die an einen weltbekannten Film erinnert

Was sagen die Änderungen über den Release aus?

Kommen wir zum wichtigsten Punkt und zur abschließenden Frage: Was bedeuten solche Änderungen auf Steam denn für den Release eines Produkts, in dem Fall des DLCs?

Die kurze Antwort: Nichts Handfestes.

Fans von Hollow Knight: Silksong können das aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Das sich scheinbar bis in alle Ewigkeit in der Entwicklung befindliche Metroidvania wurde laut SteamDB in den vergangenen Tagen ebenfalls mehrfach aktualisiert, doch nichts deutet auf einen baldigen Release hin. (schnief…)

Die längere Antwort: Grundsätzlich kommt es schlicht und ergreifend darauf an, mit welcher Struktur das jeweilige Entwicklerstudio arbeitet. Es gibt Teams, die selbst kleine Änderungen sofort auf Steam hochladen, wodurch eine sehr aktive Update-Historie auf SteamDB entsteht, ohne dass ein unmittelbarer Release geplant ist.

Gleichwohl kann es auch sein, dass etwa Bethesda solche umfangreichen Änderungen nur dann vornimmt, wenn wirklich etwas in Sachen neuer Inhalte geplant ist.

Unser Fazit fällt deshalb verhalten optimistisch aus: Derzeit müssen wir abwarten - doch die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass wir schon bald etwas zu Shattered Space hören.

Definitiv etwas hören werden wir schon bald zu weiteren Patches. Schließlich hat Bethesda für 2024 angekündigt, im Abstand von etwa sechs Wochen neue Updates für das Rollenspiel zu liefern. Erst kürzlich hat Patch 1.9.67 die FPS auf vielen Systemen massiv nach oben schnellen lassen.

Und sollte es euch bis zum Release von Shattered Space nach neuen Inhalten dürsten, solltet ihr unseren Experten-Guide zu den besten Quests von Starfield nicht versäumen. Vielleicht habt ihr ja einige von ihnen noch nicht gefunden? Alles dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.