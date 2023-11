Huiiii! Auf Monden mit geringer Schwerkraft können wir in Starfield ziemlich weit und hoch springen.

Die Galaxie von Starfield ist ein gefährlicher Ort: Spacer, Söldner, Va'ruun-Fanatiker und Terrormorphs wollen euch an die Gurgel gehen und auf vielen Planeten erwarten euch giftige Gase, Säureregen, oder extreme Temperaturen. Als wäre das noch nicht genug, geht von einem Skill des Rollenspiels auch noch große Gefahr für euer Wohlergehen aus!

Um welchen Skill geht es?

Gemeint ist die Fähigkeit Körpertraining, vor deren vierter Stufe kürzlich ein Reddit-Nutzer warnte. Während die ersten drei Ränge euch nur nach dem Sprint rutschen lassen, die Beweglichkeit in der Schwerelosigkeit erhöhen und andere Mobilitätsboni geben, lässt euch der der vierte deutlich höher springen.

Das klingt in der Theorie super, hat allerdings auch große Nachteile: Denn es wird zwar der Fallschaden mit dem Skill reduziert, nicht aber die sichere Höhe, aus der ihr herunterfallen könnt. Und das führt dazu, dass ihr euch beim Springen ständig den Fuß verstaucht oder ein Bein brecht, und euch am laufenden Band heilen müsst. Wenn ihr beim Erkunden schneller sein wollt, nutzt also lieber diesen Boostpack-Trick:

1:33 Starfield: Geheime Turbo-Funktion für das Boostpack löst großes Problem

Der warnende Redditor ist aber wohl längst nicht der einzige mit spannenden Erfahrungen rund um den Skill. So berichtet etwa auch DTreacher davon, wie er ein fliegender Space-Ninja werden wollte, indem er sich seine Schleichangriffe per Skill verstärkte, den vierten Rang von Körpertraining erlernte und eine Spezialfähigkeit nutzte, um sich unsichtbar zu machen.

Das lief aber nicht wie geplant. Nachdem er sich an einen Gegner anschlich und in die Luft sprang, um ihn von oben zu erledigen, flog er dank der niedrigen Schwerkraft auf dem Mond eine gefühlte Ewigkeit durch die Luft:

Mehrere Stunden später krachte ich herunter, brach mir alle Knochen, verlor 80 Prozent meiner Gesundheit, und landete direkt vor einem Level 9000 Spacer, der eine Magstorm [eine besonders starke Waffe] hielt.

Bei diesem lebhaften, wenn auch etwas übertriebenen Bericht werden offenbar bei vielen Bethesda-Fans Erinnerungen an die gute alte Zeit wach. So schreibt PonyDro1d:

Klingt in meinen Ohren wie eine gewisse Morrowind-Situation.

Was ist gemeint? In Elder Scrolls 3 gab es keine herkömmliche Schnellreise, mit der ihr per Mausklick ans andere Ende der Map gelangen konntet. Also wurde man kreativ: Mit verschiedenen Zaubern konnte man deutlich höher springen und sich zusätzlich noch leichter machen, um den Effekt zu verstärken. So war es möglich, im Extremfall mit einem Sprung die ganze Karte zu überqueren, wie im obigen Video zu sehen.

Allerdings bestand auch damals die Gefahr, beim Aufprall zu sterben, wenn kein entsprechender Zauber genutzt wurde, um genau das zu verhindern.

Habt ihr in Starfield auch schon eine neue Fähigkeit erlent und es später bereut? Was haltet ihr von dem neuen Verletzungssystem, das nach besonderen Heilmitteln verlangt? Und hofft ihr, dass man im nächsten Elder Scrolls wieder ähnlichen Unsinn anstellen kann wie damals in Morrowind? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!