Starfield: Spieler baut 100 Stunden an Basis und die Community liebt das Ergebnis

Wer viel Zeit in Außenposten steckt, kann in Starfield riesige Fabriken errichten.

Die Außenposten in Starfield bieten in mancher Hinsicht nicht mehr so große Gestaltungsfreiheit wie die Siedlungen in Fallout 4. Trotzdem kann man in das Feature immer noch viel Zeit investieren, die nötige Motivation vorausgesetzt. Das beweist nun ein Spieler, der auf Reddit seine riesige Fabrik präsentiert, in die er bereits viel Zeit und Mühe gesteckt hat.

100 Stunden und 3.000 Fußmatten

Während andere noch nicht annähernd so viel Zeit in Starfield verbracht haben, hat Hackoox bereits über 100 Stunden in den Bau seines Außenpostens gesteckt. Und er ist noch längst nicht fertig:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit dem, was er jetzt vorweisen kann, beeindruckt der Spieler allerdings bereits die Starfield-Community. Sein Außenposten erstreckt sich über eine große Fläche, zahlreiche Gebäude sind umgeben von einem riesigen Lager, indem die produzierten Gegenstände liegen. Sogar Dekorationen schmücken das Gelände.

Das wohl verrückteste Detail: Da es nicht möglich ist, Fundamente zu errichten, hat Hackoox über 3.000 Fußmatten zu einem ebenen Untergrund für seine Fabrik zusammengefügt. Diesen, und andere Tricks zeigt er auch in einem kurzen YouTube-Video. Nach all dieser Arbeit nimmt er sich hoffentlich Urlaub:

1:19 Urlaubsplanet: In Starfield könnt ihr an den Strand gehen und euch sonnen

Ist das noch Starfield?

Nicht nur mit über 18.000 Upvotes zeigt die Starfield-Community ihre Begeisterung. In den Kommentaren zum Post fragt man Hackoox verwundert, wie er das nur hinbekommen hat. Für Troubleshooter11 sieht der beeindruckende Bau kaum noch nach Starfield aus:

Ich hätte schwören können, dass ich auf das Subreddit von Starfield, nicht Satisfactory geklickt habe...

Außerdem stellt sich für viele Spielerinnen und Spieler im Thread eine Frage: Wurden beim Bau der Riesenfabrik Mods verwendet? Tatsächlich ist nur eine Mod zum Einsatz gekommen, die das Baulimit komplett entfernt. Andernfalls hätte Hackoox wohl nicht so viele Strukturen platzieren können. Falls ihr selbst große Ambitionen habt, findet ihr die Mod auf Nexusmods.

Habt ihr euch schon am Bau von Außenposten versucht, oder euch bisher nur mit anderen Dingen beschäftigt? Wollt ihr euch lediglich ein gemütliches Häuschen auf einem schönen Planeten bauen, oder auch ganze Fabriken und Industrieanlagen zur Ressourcenproduktion errichten? Schreibt es uns doch gerne in den Kommentaren!