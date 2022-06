Starfield: So lange braucht ihr, um die Hauptstory durchzuspielen

Haltet euch fest: Um Starfield durchzuspielen, müsst ihr einiges an Zeit einplanen. Diese Erkenntnis ist aber ein alter Hut und bevor ihr nun zu Recht zu den Fackeln und Mistgabeln greift, würzen wir diese Aussage noch flugs mit neuen Aussagen von Bethesdas Ober-Sternenwanderer Todd Howard.

Der Game Director von Starfield hat sich in einem Interview mit IGN nämlich einige Zahlen entlocken lassen, die den Umfang des Rollenspiels eindrucksvoll verdeutlichen. Unter anderem hat er verraten, wie lange ihr für die Beendigung der Mainquest ungefähr brauchen sollt.

Anlässlich des Gameplay-Reveals auf dem Xbox & Bethesda Showcase hat sich Géraldine für euch die Nacht um die Ohren geschlagen und zahlreiche Details entdeckt, die sie in ihrer Mega-Preview festgehalten hat:

134 60 Starfield Mit uns überseht ihr kein Detail des Gameplay-Reveals

Schaut beim Starfield spielen besser nicht auf die Uhr

Wie es sich für ein Bethesda-Rollenspiel gehört, wird auch Starfield zum größten Feind für eure gesunde Nachtruhe. Todd Howard erklärt in dem IGN-Video, dass man rund 30 bis 40 Stunden allein für die Hauptgeschichte einplanen sollte.

Und selbst dabei handelt es sich natürlich nur um einen groben Schätzwert. Immerhin hat jeder von uns ganz eigene Spielgewohnheiten und legt deshalb auch ein individuelles Tempo an den Tag, mit dem die virtuellen Welten erkundet werden. Und Planeten soll es sehr viele geben - über 1.000 Stück, um genau zu sein. Das und mehr hat der Gameplay-Trailer enthüllt:

Weitere Zahlen gefällig? Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr vier große Hauptstädte besuchen, drei davon sind bereits enthüllt worden: Neon, Akila und New Atlantis. Wir gehen davon aus, dass ihr in den Städten neben Händlern auch auf reichlich Questgeber treffen werdet.

Starfield ist auch ein richtiges Plappermaul. Das belegt eine weitere Zahl, die Todd Howard verraten hat: Über 200.000 Zeilen Dialog wurden eingesprochen. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Synchon-Drehbücher in Schriftgröße 72 verfasst wurden, könnt ihr euch sicher sein, einiges auf die Ohren zu kriegen!

Wenn es euch jetzt noch immer nach weiteren Infos zu Starfield gelüstet, könnt ihr euch in unserem generalüberholten Info-Hub bis ins kleinste Detail informieren.

27 32 Starfield Alles, was ihr vor Release des Rollenspiels wissen solltet

Große Zahlen, große Ambitionen - großes Risiko? In den vergangenen Tagen prasseln die neuen Infos zu Starfield mit Lichtgeschwindigkeit auf uns ein. Deshalb interessiert uns vor allem eure Meinung: Freut ihr euch mehr denn je auf das Rollenspiel oder sind eure Hoffnungen verglüht wie ein Stern am Ende seiner Tage? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!