Xbox Showcase 2022: Alle 24 angekündigten Spiele und Trailer

Dass 2022 keine offizielle E3 stattfindet, hindert Microsoft nicht daran, trotzdem ein riesiges Showcase-Event zu veranstalten - und weil Microsoft andere Firmen akquiriert wie ein Staubsauger Staubmäuse, ist diesmal auch Bethesda mit von der Partie. Und wisst ihr was das bedeutet? Richtig: Starfield! Endlich gab es offizielles Gameplay von Bethesdas Rollenspiel-Megaprojekt zu sehen.

Doch nicht nur das: Im Folgenden findet ihr alle neuen Spiele, Trailer und Ankündigungen, die Microsoft im Rahmen des Summer Game Fest 2022 in die Welt hinausposaunt hat.

Oh, und falls ihr euch für alle Ankündigungen jenseits der Microsoft-Show interessiert: Auch da haben wir natürlich eine Übersicht aller wichtigen neuen Spiele des Summer Game Fest 2022 für euch.

Starfield

Der größte Knaller der gesamten Show ist wenig überraschend der Gameplay-Reveal von Starfield. Und der konnte sich sehen lassen! 15 Minuten echtes Gameplay von Bethesdas Weltraum-Epos - und in dem stecken so viele spannende Details, dass jetzt gerade in diesem Moment eine gigantische Titelstory zu Starfield hier in der Redaktion entsteht. Gönnt euch bis dahin schon mal den Trailer.

Overwatch 2

Eine überraschende Ankündigung zu Overwatch 2: Der Hero Shooter erscheint schon am 4. Oktober 2022 - und wird Free2Play! Ab Herbst könnt ihr den halben Nachfolger zum ersten Overwatch in einer Early-Access-Version spielen, während die Entwickler eure Daten nutzen, um das Ding fortwährend weiterzuentwickeln.

Diablo 4

Bei vielen Fans pulsieren die Adern immer noch vor Wut über Diablo Immortal, doch hier dürften sich alle einig sein: Der Necromancer-Trailer für Diablo 4 sieht klasse aus! Auch darüber hinaus wurde einiges an Gameplay gezeigt, beispielsweise der neue Charaktereditor, der euch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten für eure Klassen spendiert als alle anderen Diablos zuvor. Auch das Shared Universe wurde näher erläutert - mehr dazu zeitnah auf GameStar.de

Redfall

Nach monatelangem Schweigen gibt es endlich richtiges Gameplay zu Arkanes neuem Open-World-Shooter Redfall. Nach Dishonored und Prey konnte es nur einen logischen nächsten Schritt geben: Vampire in Massachusetts! In einer amerikanischen Kleinstadt jagt ihr wahlweise solo oder im Koop für bis zu vier Leute Vampire und Kultisten.

Arkane-typisch gibt's in den Straßen Redfalls haufenweise große und kleine Geschichten zu entdecken, ihr könnt wahlweise schleichen oder mit der Wumme in der Hand einen Großbrand nach dem anderen verursachen. Aber Achtung: Redfall wird kein Stealth-Spiel wie Dishonored, die Leisetreterei bleibt eine eher ungeordnete Option.

LoL, Valorant & Riot

Die Ankündigung ist euch vielleicht durchgerutscht, aber sie ist riesig! League of Legends gibt's ab sofort für alle Besitzer von Microsofts Game Pass - inklusive aller spielbaren Helden! Ihr spart euch also Hunderte Euro. Auch Valorant und alle anderen Spiele von Riot wandern in den Game Pass. Die komplette Einordnung, was das für Riot bedeutet, bekommt ihr in unserer Einschätzung von Riot-Expertin Steffi Schlottag.

Microsoft Flight Simulator

Microsofts Flight Simulator zeigt auf der Show zwei richtig coole neue Features: Hubschrauber und ein Raumschiff! Und nicht einfach irgendein Raumschiff, sondern das Pelican-Kanonenboot aus dem Halo-Universum, das im gezeigten Gameplay sogar bis in den Weltraum fliegen kann. Sicher ein nettes Gimmick, aber für Fans des Flight Simulator dürften die Hubschrauber sogar noch ein Stückchen cooler sein.

Der Halo-DLC ist jetzt bereits kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels verfügbar, die Hubschrauber kommen im Rahmen einer erweiterten Flight-Simulator-Edition im November 2022.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem gilt als absoluter Favorit innerhalb unserer mittelalter-affinen Community. Microsoft zeigt auf der Show neues Gameplay.

Scorn

Hach, wenn dieses Spiel nur endlich rauskäme. Scorn sieht nach einer so coolen Alien-Horrorerfahrung aus. Das verspricht auch der neueste Trailer - außerdem kommuniziert er ein Release-Datum: den 21. Oktober 2022.

Forza Motorsport

Wegen des ganzen Hypes um Forza Horizon vergisst man das manchmal, aber Forza Motorsport könnte ebenfalls ein richtig, richtig gutes Rennspiel wurden - nur eben eher für Motorsport-Enthusiasten, die den Nervenkitzel echter Rennen erleben wollen, ohne sich in knallharte Simulationen reinzufuchsen. Nach langer Funkstille zeigen die Entwickler nun neues Gameplay zu Forza Motorsport 8, das allerdings bloß Forza Motorsport heißt.

Mit dabei für die Serie ziemlich beeindruckende Fahrzeugschäden, Raytracing-Effekte, diverse Strecken, Autos und hach, das könnte richtig super werden. Auch einen Release-Zeitraum gibt's endlich: Im Frühling 2023 soll's soweit sein.

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Der angebliche Leak entpuppt sich als wahr: Nach Monaten der Wartezeit bekommt Forza Horizon 5 im Juli 2022 tatsächlich seinen ersten großen DLC. Hot Wheels folgt ganz der eigenen Spielzeug-Tradition und lässt euch 100 Meter hohe Loopings durchfahren - diese Art DLC gab es damals schon für Forza Horizon 3.

Ark 2

Es gab zwar immer noch kein Gameplay zu sehen, aber zumindest einen schicken Cinematic Trailer zur Fortsetzung von Ark: Survival Evolved. Ark 2 erscheint 2023.

Weitere Ankündigungen

Neben den ganz großen Ankündigungen gibt es haufenweise kleinere coole Highlights, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Hollow Knight: Silksong: Der Nachfolger zu einem der besten Metroidvania aller Zeiten zeigt endlich mal wieder neues Gameplay, das wir natürlich auch im Gameplay-Trailer zu Silksong für euch auf der Seite haben.

Fallout 76: Es gab einen neuen Story-Trailer zur Erweiterung The Pit mit Release-Datum im September 2022.

Pentiment: Obsidian wagt sich ja gerne mal an etwas unkonventionelle Ideen, aber das mittelalterliche Pentiment schießt den Vogel ab. Hierzu haben wir übrigens bereits eine umfangreiche Titelgeschichte:

1 2 Mehr zum Thema Das Schönste an Pentiment ist, dass dieses Spiel gemacht werden darf

High on Life: Der Schöpfer von Rick and Morty zeigt einen ziemlich abgedrehten Science-Shooter, in dem ihr ein Alien-Kartell abwehrt ... mit sprechenden Waffen. Ja.

Ara: History Untold wird ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem ihr eure ganz eigene Geschichte der Menschheit schreibt. Also wie bei Civilization und Humankind, aber irgendwie anders. Wir wissen es selbst noch nicht.

Flintlock: Das ziemlich coole Action-Rollenspiel hat neues Gameplay gezeigt. Mehr dazu in unserer großen Titelstory zu Flintlock:

7 8 Mehr zum Thema Rollenspiel mit Open World: In Flintlock bekämpft ihr einen Gott