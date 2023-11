Starfield auf Steam: Zwei Monate nach Release sacken die User-Reviews ab

Der Wertungsschnitt von Starfield stürzt derzeit anhaltend auf Steam ab. Woran liegt das?

Starfield ist zweifelsohne eines der größten Rollenspiele, für das sich nicht nur Bethesda-Fans den Kalender rot angestrichen haben. Seit dem Release des Sci-Fi-RPGs scheint sich jetzt aber die Stimmung in den Steam-Wertungen zu drehen: Aktuell stehen die kürzlichen Rezensionen nun mehr auf ausgeglichen .

Doch was steckt hinter den negativen Steam-Reviews, die sogar größtenteils von Starfield-Veteranen stammen? Wir liefern euch einen Überblick.

Zum Einstieg zeigen wir euch, es mit Starfied derzeit bei Steam aussieht. Die folgende Liste zeigt, wie viel Prozent der Reviews im genannten Zeitraum positiv ausfallen.

Woran sie sich Spieler von Starfield zum Beispiel stören, das haben wir an den folgenden, häufig genannten Punkten aus dem letzten Monat ausgemacht:

19:50 Starfield - Testvideo zum Open-World-Weltraumspielplatz

Ich spiele da lieber Fallout 3 oder Skyrim nochmal durch. Die Hoffnung, [bei Starfield] noch was zu erleben und nicht stundenlang über seelenlose Planeten zu rennen, ist nicht mehr vorhanden bei mir.

Starfield zählte zu den Spielen, die ich recht sehnsüchtig erwartet habe. Endlich mal wieder ein Weltraum-Abenteuer in RPG Gewand und der NASA-Punk Style sprach und spricht mich an. [...] Doch Starfield ist leider ein Desaster. Zehn Stunden Spielzeit fühlten sich eher sehr zäh nach der dreifachen Zeit an.

r.westebbe, ca. 10 Spielstunden