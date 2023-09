The Elder Scrolls 6 könnte 2026 erscheinen, aber es gibt auch schlechte Nachrichten für PlayStation-Spieler

Dieses Bild zeigt nicht Elder Scrolls 6, sondern ESO. Bis es von ersterem echte Bilder gibt, dauert es wohl noch.

Wenn The Elder Scrolls 6 erscheint, dann wird dieses Spiel unter Garantie der wohl aufsehenerregendste Release des gesamten Spielejahres. Nur wann es genau soweit ist, darüber besteht seit Jahren Unklarheit. Und das, obwohl das Rollenspiel bereits vor fünf Jahren angekündigt wurde.

Momentan scheint allerdings 2026 zumindest die erste denkbare Option, was immerhin schon in etwa drei Jahren wäre. Dieses Jahr wurde nun in einem neu veröffentlichten Dokument bestätigt, das im Zuge der FTC-Anhörung entstanden ist und von The Verge entdeckt wurde. Zusätzlich gab es aber auch eine recht klare Absage an alle PlayStation-Spieler.

Kein Elder Scrolls auf PS5

Eine riesige Überraschung ist das alles nicht, nachdem bereits Starfield exklusiv auf dem PC und der Xbox veröffentlicht wurde. Lange hielten sich die offiziellen Vertreter aber sehr vage damit, ob Elder Scrolls nun für die PlayStation erscheint, oder nicht. Beispielsweise ließ sich Xbox-Chef Phil Spencer in einem kürzlichen Interview mit Bloomberg noch nicht dazu hinreißen, der PlayStation eine klare Absage zu machen. Stattdessen sprach er davon, dass sie sich Exklusivität von Spiel zu Spiel ansehen.

Ist dem nun veröffentlichten Dokument und dem darin enthaltenen Ausblick auf die Zukunft von Bethesda-Spielen zu glauben, rechnet Microsoft momentan nicht mit einem Release für die PlayStation. Das zeigt sich an einem fetten, roten Kreuz, in der PlayStation-Spalte folgender Tabelle:

Bildrechte liegen bei US Courts und bezogen über The Verge.

Kommt Elder Scrolls 6 wirklich 2026?

Der gleichen Tabelle ist zu entnehmen, dass ein Release im Jahr 2026 oder später angepeilt wird. Allerdings würden wir nicht zu viele Hoffnungen in 2026 setzen. Der Termin erscheint doch arg früh, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung dieses riesigen Rollenspiels vor kurzem erst überhaupt richtig losgegangen ist.

Auch wenn man als Fan natürlich eher auf 2026 hofft, halten wir einen späteren Termin für viel wahrscheinlicher. Womöglich ist auch erst 2028 damit zu rechnen. Aber immerhin ist es gut zu hören, dass Microsoft 2026 zumindest für realistisch genug hält, um dieses Jahr zu nennen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Tabelle offenbar schon recht alt ist. Immerhin hat hier selbst Starfield noch kein exaktes Release-Datum.

Was ist eure Meinung dazu? Haltet ihr 2026 für realistisch oder schießt Microsoft hier übers Ziel hinaus? Würdet ihr euch einen Release so früh überhaupt wünschen oder haltet ihr es für besser, wenn sich Bethesda noch mehr Zeit nimmt? Habt ihr Wünsche und Hoffnungen für das nächste Fantasy-Rollenspiel in Tamriel? Schreibt es uns in den Kommentaren!