Großes Update für Starfield verschiebt sich, Entwickler sind auf Problem gestoßen

Der bisher größte Patch zu Starfield kommt ein bisschen später.

Das nächste große Update für Starfield soll alle bisherigen Patches in den Schatten stellen - über 100 Verbesserungen sind geplant, darunter wichtige Bugfixes für kaputte Quests, außerdem etliche Stabilitäts- und Grafikverbesserungen. Die kompletten bisherigen Infos zum Patch findet ihr in unserem Update-Überblick zu Starfield.

Ursprünglich sollte das Update am 17. Januar 2024 erscheinen, allerdings erstmal nur als freischaltbarer Beta-Branch für die Steam-Version von Starfield. Ähnlich wie bei Apples iOS-Betas müsstet ihr das Update also manuell in den Steam-Eigenschaften anschalten und testen, bevor es dann in naher Zukunft als finaler Patch für sämtliche Versionen des Spiels erscheint. Eine gängige Praxis, um Fehler frühzeitig zu erkennen.

Und Frühzeitig ist das richtige Stichwort: Bethesda hat nun noch vor Aufspielen des Beta-Branches ein Problem erkannt. Folglich verschiebt sich das Update, glücklicherweise allerdings nicht allzu lange, wie die Entwickler via X (vormals Twitter) bekanntgeben:

Wir sind auf ein Problem gestoßen, um das wir uns kümmern wollen, bevor wir das Update via Steam Beta Branch ausrollen. Wir beabsichtigen, das Update im Verlauf der aktuellen Woche nachzuschieben und geben euch bescheid, sobald wir den konkreten Termin bestätigen können. Vielen Dank für eure Geduld. Bethesda

Dabei handelt es sich freilich um keine Garantie, dass der Patch noch diese Woche erscheint, aber zumindest bekommen wir eine greifbare Größenordnung, dass dieses gefundene Problem offenbar nicht die kompletten Patch-Pläne zerschießt. Sollte alles glatt gehen, erscheint der Patch also bis spätestens 21. Januar 2024 für alle Steam-Versionen von Starfield.

Um den Patch zu aktivieren, müsst ihr wie gesagt mit Rechtsklick in eurer Steam-Bibliothek auf Starfield klicken, dann auf Eigenschaften und dort im Reiter Betas via Drop-Down-Menü das Update aktivieren. Rechnet danach mit einem größeren Download. Wir informieren euch, sobald wir konkrete Infos über Patch Notes, Release und die Installation des Updates haben. Bis dahin könnt ihr ja noch ein paar Planeten erkunden. Also im Spiel.