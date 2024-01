»Über 100 Verbesserungen«: Starfield bekommt sein größtes Update seit Release und ihr könnt es noch diese Woche vorab spielen

Am 17. Januar erhält Starfield den laut Bethesda größten Batzen an Änderungen und Verbesserungen.

Bethesda ist auch 2024 noch längst nicht fertig mit Starfield. Auf das Releasejahr soll nicht nur die Veröffentlichung der Modding-Tools folgen, sondern laut einem Post auf X, einst Twitter, bereits am 17. Januar das bislang umfangreichste Update für das Rollenspiel.

Allerdings kommt hier ein Aber: Der Patch wird vorerst nur bei Steam mittels Beta-Branch erscheinen.

Wir verraten euch, welche Änderungen dort bald zur Landung auf eurem heimischen Gaming-Landepad ansetzten.

»Über 100 Verbesserungen«

Noch gibt es keine vollständige Liste der Fixes und Änderungen. Doch der oben erwähnte Post teast uns mit ein paar interessanten Ausblicken:

Es soll unter anderem diverse Fehlerbehebungen innerhalb von Quests geben, darunter der seit Langem die Storyline der Crimson Fleet plagende Bug bei der Aufgabe Im Auge des Sturms . Hier ist bis heute mitunter eine Übergangslösung notwendig, um voranzukommen. Zudem erwähnt Bethesda spezifisch Fixes für die Constellation-Quest Ins Unbekannte .

. Hier ist bis heute mitunter eine Übergangslösung notwendig, um voranzukommen. Zudem erwähnt Bethesda spezifisch Fixes für die Constellation-Quest . Starfield soll etliche Stabilitäts- und Grafikverbesserungen sowie Anpassungen bei der Widescreen-Unterstützung bekommen. Zudem passen die Entwickler Texturen, Beleuchtung und Schatten an. Unter anderem wird die Charaktergenerierung nach dem Update besser ausgeleuchtet daherkommen.

Der kommende Patch soll die Grafik Starfields an einigen Ecken und Kanten polieren.

Weitere Anpassungen betreffen unter anderem die Geometrie von Sonnenscheiben (zum Beispiel bei Auf- und Untergang, beobachtet von Planetenoberflächen) oder den Schatten auf Planetenringen.

Zusätzliche bereits bekannte Änderungen betreffen Objekte bei Außenposten, die unerlaubterweise erneut erscheinen, obwohl sie gelöscht worden sind oder das Zerschneiden der unsichtbaren Bug-Leine, die manch einen Asteroiden euer Schiff hat folgen lassen.

Sobald das Beta-Update erscheint, erfahrt ihr es natürlich mit den wichtigsten Infos und den kompletten Patchnotes bei uns auf GameStar.de.

