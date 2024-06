Starfield bereitet »etwas Großes« vor, sagen Steam-Schnüffler

Wann gibt es Neuigkeiten zu Starfield? Geht es nach den Fans, dann schon am Wochenende.

Mit dem Mai-Update bekam Starfield vor etwas mehr als zwei Wochen eine Reihe größerer Änderungen spendiert. Jetzt vermuten einige Fans allerdings, dass noch etwas Größeres vor der Tür steht.

Grund für diese Hoffnung sind von SteamDB dokumentierte Änderungen an der Steam-Version des Weltraumrollenspiels.

Kommt bald eine große Ankündigung?

Auf Reddit schreibt JarusinTheStars, dass gerade etwas Großes hinter den Kulissen passiere. Als Hinweis darauf gibt er Einträge in der unoffiziellen Steam-Datenbank SteamDB an, die jegliche Änderungen an Spielen auf der Plattform dokumentiert. Hier lassen sich oft schon im Vorfeld von Spiel-Updates Aktivitäten beobachten.

In den letzten Wochen seit der Veröffentlichung des Mai-Updates wurden hier deutlich mehr Veränderungen vorgenommen als zuvor. Jarusin schreibt, es seien in weniger als einem Monat so viele neue Einträge zusammengekommen, wie zwischen März und Mai.

Was genau geplant sein könnte, dazu hat Jarusin auch schon eine Theorie: Er ist sich sicher, dass Bethesda den Xbox Showcase am 9. Juni nutzt, um sowohl die Erweiterung Shattered Space zu präsentieren als auch das nächste große Update.

Für seine Vermutung bekommt Jarusin viel Zustimmung, außerdem wird auch spekuliert, dass endlich eine Veröffentlichung der offiziellen Modding-Tools anstehe.

2:52 Starfield: So sehen die neuen Maps aus dem Mai-Update aus

Wie wahrscheinlich ist das?

Den Einträgen auf SteamDB lässt sich zwar nichts Konkretes entnehmen, eine oder mehrere Ankündigungen rund um Starfield während des Xbox Showcase kämen aber nicht überraschend. Nicht nur ist die große Aufmerksamkeit rund um das Summer Game Fest eine gute Gelegenheit für das Präsentieren großer Neuerungen, auch das Timing passt ziemlich gut:

Die Erweiterung Shattered Space soll im Herbst erscheinen und wurde bereits in einem Video zum letzten Update angeteasert. Einen ersten Trailer wenige Monate vor dem Release zu zeigen, wäre nicht unüblich.

Ende des letzten Jahres versprachen die Entwickler, alle sechs Wochen größere Updates für Starfield liefern zu wollen. Nachdem das letzte Update schon Anfang Mai als Beta-Version auf Steam verfügbar war, könnte Mitte Juni der nächste Patch folgen, und während des Showcase gezeigt werden.

Schon Ende April versprach Todd Howard, dass es schon bald Neuigkeiten zum Creation Kit, dem offiziellen Tool für Modder geben würde. Ausgewählte Mod-Autoren durften das neue Creation Kit inzwischen auch testen. Eine Ankündigung oder gar Veröffentlichung des Modding-Tools beim Summer Game Fest wäre also auch definitiv wirklich.

Was Bethesda am 9. Juni dann tatsächlich zeigt, können wir aber natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Offiziell bestätigt ist ein Auftritt von Starfield bisher auch nicht. Bei uns findet ihr aber schon einmal alle Infos zu den anstehenden Events.

Falls ich euch gerade überlegt, Starfield nach dem letzten Update eine neue Chance zu geben, können wir euch weiterhelfen. Wir haben die Änderungen ausprobiert und geben unsere Einschätzung dazu ab. Außerdem haben wir vier praktische Tipps für Rückkehrer, die für maximalen Spielspaß sorgen.

Vielleicht geht es euch aber auch wie Fabiano. Nach der Veröffentlichung der Fallout-Serie hat er wieder angefangen, Fallout 4 zu spielen und sieht das Ödland nun mit ganz anderen Augen.