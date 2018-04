Youtuber »GoodGameBro« war auf der Messe PAX East und brachte 20 Minuten Gameplay-Material zum Zombie-Abenteuer State of Decay 2 mit nach Hause. Zusammen mit einem Koop-Partner durchsucht er Lagerhallen und Häuser, legt sich mit sogenannten Juggernaut-Untoten an und nimmt Außenposten ein.

Zu sehen gibt es sowohl viele Kämpfe gegen die verwesten Schlürfer als auch Duelle gegen menschliche KI-Gegner. Dass State of Decay 2 kein launiger Spaziergang wird, verraten die vielen Situationen, in denen der Youtuber gerade so mit dem Leben davonkommt. Sobald ein Charakter im Spiel stirbt, lässt er sich nicht mehr wiederbeleben und verliert sämtlichen Fortschritt.

Am 22. Mai 2018 können alle Survival-Spezialisten auch ganz offiziell die Welt von State of Decay 2 auf PC und Xbox One erkunden.

State of Decay 2 - Screenshots ansehen