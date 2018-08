State of Decay 2 - Daybreak-DLC bringt Horde-Modus ins Survivalspiel

Wie Entwickler Undead Labs im Rahmen des Inside-Xbox-Events auf der Gamescom 2018 enthüllte, steht am 12. September 2018 mit dem Daybreak-DLC ein Horde-Belagerungs-Modus für das Zombie-Survivalspiel State of Decay 2 ins Haus. Als Preis wurden 10 US-Dollar genannt, die hierzulande vermutlich in 10 Euro umgewandelt werden. Besitzer der Ultimate-Edition von State of Decay 2 bekommen die Daybreak-Erweiterung kostenlos.

Die Features von Daybreak setzen sich laut Publisher Microsoft wie folgt zusammen:

Features von Daybreak

Tut euch mit Freunden zusammen: Spieler mit bis zu drei Teamkollegen spielen als hochqualifizierte Red-Talon-Soldaten, bewaffnet mit High-End-Waffen. Zusammen werden sie eine besfestigte Position gegen Wellen herannahender Zombies verteidigen, während ein verwundbarer Techniker ein wichtiges Satellitenrelais repariert.

Neue Gegner und Waffen: Neben den Wellen normaler und spezieller Zombies werden Spieler auch einen neuen Gegnertypen abwehren müssen - den Blutseuchen-Juggernaut. Dies ist eine besonders schwierige Variante des bekannten Juggernaut, der Spieler mit Blutseuche infizieren kann. Um diese Bedrohung zu meistern, haben Spieler Zugang zu einer neuen Reihe CLEO-Waffen, inklusive acht neuer Fernkampfwaffen, sechs neuer Nahkampfwaffen und sechs neuer einsetzbarer Explosivwaffen.

Neue Belohnungen und Errungenschaften: Je mehr Wellen ihr überlebt, desto mehr Belohnungen werdet ihr kassieren. Diese und freigeschaltete Items können helfen, in späteren Daybreak-Runden effizienter zu kämpfen. Ihr könnt auch [in eurem Hauptspiel] auf die Items, Accessoires, Basis-Elemente und CLEO-Waffen zugreifen sowie einen Red-Talon-Soldaten in eure reguläre Gruppe von Überlebenden aufnehmen.

