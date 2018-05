Noch ist State of Decay 2 nicht erschienen, einige Kollegen haben aber bereits ein abschließendes Fazit zur Koop-Zombiehatz von den Undead Labs gezogen. Unser Test befindet sich auch schon in Arbeit, ihr findet ihn in Kürze samt Wertung auf GameStar.de.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One, Vorbesteller der Ultimate Edition dürfen schon am morgigen Freitag auf Zombiejagd gehen. Zunächst verschaffen wir euch aber erst einmal einen Überblick über die bisher abgegebenen Wertungen.

State of Decay 2 - Pressespiegel

Hauptkritikpunkt bei den Reviews sind Bugs und der allgemein nicht völlig rund polierte Zustand des Spiels. Während Tester dem Spiel durchaus eine Menge Spaß abgewinnen können, hapere es an der Innovation im Vergleich zum Vorgänger. So gebe es bis auf den Koop-Modus keine wirklichen Neuerungen.

In State of Decay 2 gehen wir, anders als im Vorgänger State of Decay, zusammen mit Freunden im Koop auf Zombiejagd. Das Szenario bleibt ähnlich: Wir schnetzeln uns in der Zombie-Apokalypse durch Horden Untoter, fahren Autos und sammeln jede Menge Ressourcen, um unsere Siedlung der Lebenden auf- und auszubauen. Im Kampf verlassen wir uns auf Nahkampf- und Schusswaffen, wobei letztere auch immer das Risiko bergen, mehr und mehr Untote anzulocken.