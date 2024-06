State of Decay 3: Die Zombie-Open-World meldet sich nach vier Jahren endlich von den Toten zurück

Der Kampf gegen die Untoten geht weiter ... es stellt sich nur die Frage: Wann?

Keine Sorge: State of Decay 3 kommt noch. Dass Fans der Zombie-Reihe um das neueste Spiel der Undead Labs gebangt haben, kann man ihnen nicht verübeln. Bereits 2020 angekündigt, ist es in den letzten Jahren verdächtig still um den dritten Teil geworden.

Jetzt gibt es aber endlich einen neuen Trailer und eine Handvoll neuer Infos zu State of Decay 3. Seid aber schon einmal gewarnt: Allzu konkret fallen die nicht aus. Stattdessen dürfen Fans freilich damit rechnen, dass der neue Teil in dieselbe Kerbe schlägt wie seine beiden Vorgänger.

Werft an dieser Stelle aber erstmal einen Blick auf den taufrischen Trailer zu State of Decay 3, der zwar nicht mit Gameplay, aber dafür fescher Unreal-Engine-5-Grafik daherkommt:

3:10 State of Decay 3: Im neuen Trailer stellt ihr euch im Koop einer bedrohlichen Zombieapokalypse

Viele Fragen, ein paar Antworten

Was ihr jetzt zu State of Decay 3 wissen solltet? In der folgenden Liste haben wir die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst:

State of Decay 3 hat aktuell keinen Release-Termin! Wann das neueste Spiel der Undead Labs erscheint, bleibt aktuell offen.

State of Decay 3 setzt weiterhin auf eine Open World , in der wir in der Rolle von verschiedenen Charakteren ums Überleben in der Zombie-Apokalypse kämpfen. Dabei kann jede Spielfigur das Zeitliche segnen, Permadeath ist das Stichwort.

, in der wir in der Rolle von verschiedenen Charakteren ums Überleben in der Zombie-Apokalypse kämpfen. Dabei kann jede Spielfigur das Zeitliche segnen, ist das Stichwort. Das Spiel setzt auf die Unreal Engine 5 und für die Koop/Multiplayer-Komponente bekommen die Undead Labs dank der Microsoft-Schirmherrschaft Unterstützung durch die Entwickler von Obsidian (Fallout: New Vegas, Grounded, Avowed).

und für die Koop/Multiplayer-Komponente bekommen die Undead Labs dank der Microsoft-Schirmherrschaft Unterstützung durch die Entwickler von Obsidian (Fallout: New Vegas, Grounded, Avowed). In State of Decay 3 spielt weiter in der Zukunft als die beiden Vorgänger. Und das äußert sich zum Beispiel im Look der Zombies: Die verwesen munter weiter und werden kaum schöner anzusehen.

Gegen die Untoten setzen wir uns weiterhin mit Schuss-, Nahkampfwaffen und … Autotüren zur Wehr, wie der neue Cinematic-Trailer verdeutlicht.

Offenbar spielt die Modifikation von Waffen und Fahrzeugen eine größere Rolle. Das Auto der Überlebenden im Trailer zu State of Decay 3 könnte beispielsweise geradezu aus einem Mad-Max-Film stammen.

Übrigens: Einen Vorgeschmack darauf, was euch in State of Decay 3 erwartet, bekommt ihr in unseren ausführlichen Tests zu den ersten beiden Teilen der Zombie-Reihe. State of Decay 1 war hui, doch State of Decay 2 eher pfui (zumindest zum Release) - womit es definitiv spannend wird, was die Undead Labs jetzt mit dem Microsoft-Support auf die Beine stellen.

Mehr dazu, was in dem Messe-Wahn der letzten Tage alles zu neuen Spielen, DLCs und Erweiterungen aufgeschlagen ist, könnt ihr natürlich unter den Links oben nachlesen.

