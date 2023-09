State of Play im Recap: Alle Trailer, Infos und Release-Termine von der PlayStation-Show

Auch von Spider-Man 2 und Final Fantasy 7: Rebirth gab es auf der State of Play Neues zu sehen.

Bei der State of Play stellt Publisher Sony regelmäßig vor, was es neues zu den wichtigsten Spielen auf der PlayStation gibt. Gestern war es mal wieder so weit, unter anderem durften wir zahlreiche neue Trailer sehen, und es gab auch ein Releasedatum für Final Fantasy 7: Rebirth. Alle wichtigen Trailer und Neuigkeiten haben wir hier für euch zusammengefasst.

Marvel's Spider-Man 2

3:53 Marvel's Spider-Man 2 zeigt im Trailer mehr von seiner lebendigen Open-World

Zum neuen Spider-Man-Spiel mit Peter Parker und Miles Morales gab es einen neuen Trailer zu sehen, der die im Vergleich zum Vorgänger nochmal größere Open World zeigt. Die Entwickler erklären aber auch, wie Quests, Fähigkeiten, Upgrades und Gadgets funktionieren. Außerdem verspricht man über 65 Anzüge für die Helden von Spider-Man 2, die entweder aus Comics und Filmen stammen oder neue Designs sind.

Final Fantasy 7: Rebirth

3:06 Final Fantasy 7 Rebirth: Der brandneue Trailer enthüllt das Releasedatum

Jetzt wissen wir auch endlich, wann Final Fantasy 7: Rebirth die 2020 begonnene Remake-Trilogie von Teil 7 genau fortsetzt: Ab dem 29. Februar 2024 können Fans zunächst nur auf der Playstation 5 den Fortgang der Geschichte erleben. Außerdem könnt ihr euch den neuen über dreiminütigen Trailer anschauen, der zeigt, wie es nach der Flucht aus der Stadt Midgar mit Cloud und seinen Freunden weitergeht.

Avatar: Frontiers of Pandora

2:25 Avatar: Frontiers of Pandora verrät im neuen Trailer mehr Infos zur Story

Ubisofts großes Open-World-Spiel in der Welt der blauen Aliens von James Cameron zeigt in einem neuen Trailer erneut die beeindruckenden Landschaften des fremden Planeten. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Geschichte von Avatar: Frontiers of Pandora, und die traumatische Vergangenheit eures Charakters, der von den Menschen aufgezogen wurde, aber eigentlich zu den Na'vi gehört.

Ghostrunner 2

0:46 Ghostrunner 2: Der neue Trailer ist einfach nur Kunst - und ihr könnt jetzt selbst spielen!

Schon das erste Ghostrunner konnte mit seinem düsteren Cyberpunk-Szenario und vor allem dem schnellen und tödlichen Gameplay Kritiker wie Spieler überzeugen. Den Nachfolger, schmucklos Ghostrunner 2 genannt, könnt ihr ab sofort als kostenlose Demo ausprobieren, sowohl auf der PlayStation, als auch auf Steam. Das Spiel erscheint dann am 26. Oktober.

Resident Evil 4 Remake Addon

2:19 Resident Evil 4 Remake: Auf den Seperate-Ways-DLC müsst ihr nur noch ein paar Tage warten

Das geht aber schnell: Mit einem Trailer kündigt das Remake von Resident Evil 4 die nächste Erweiterung an, die auch im Original enthalten war. Und Separate Ways erscheint schon in etwa einer Woche, am 21. September für alle verfügbaren Plattformen. Am selben Tag gibt es dann auch ein kostenloses Update für den The-Mercenaries-Spielmodus.

Tales of Arise Addon

2:04 Tales of Arise: Das japanische Rollenspiel bekommt zwei Jahre nach Release einen DLC

Und noch eine Erweiterung: Auch das Rollenspiel Tales of Arise bekommt noch dieses Jahr neue Inhalte. Am 9. November erscheint mit Beyond the Dawn ein Addon, das die Geschichte des Hauptspiels fortsetzt, und das ziemlich überraschend. Denn eigentlich hatten die Entwickler mehrmals betont, keinerlei Erweiterungen veröffentlichen zu wollen.

Weitere neue Trailer und Ankündigungen

Neben den großen Blockbostern wurden auch einige kleinere Spiele mit neuen Trailern gezeigt, nämlich:

Helldivers 2: Aus dem Koop-Shooter gibt es neues Gameplay, das den Kampf gegen ein riesiges Alien-Monster zeigt.

Aus dem Koop-Shooter gibt es neues Gameplay, das den Kampf gegen ein riesiges Alien-Monster zeigt. Honkai Star Rail: Das Rollenspiel gibt im neuen Trailer seinen Release auf der PlayStation 5 bekannt, am 11. Oktober ist es soweit.

Das Rollenspiel gibt im neuen Trailer seinen Release auf der PlayStation 5 bekannt, am 11. Oktober ist es soweit. Foamstars: Der Arena-Schaum-Shooter kündigt mit einem Trailer eine Open Beta nur für Spielerinnen und Spieler in Nordamerika an.

Der Arena-Schaum-Shooter kündigt mit einem Trailer eine Open Beta nur für Spielerinnen und Spieler in Nordamerika an. Baby Steps: Der lustige Walking-Simulator von Devolver zeigt neues Gameplay mit Greifhaken.

Der lustige Walking-Simulator von Devolver zeigt neues Gameplay mit Greifhaken. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord: Das Multiplayer-Abenteuer für die PlayStationVR2 erscheint am 26. Oktober und zeigt einen neuen Gameplay-Trailer.

Was haltet ihr von den Ankündigungen und Trailern der neuesten State of Play? Freut ihr euch schon auf Spider-Man 2, oder fiebert ihr eher dem Release von Final Fantasy 7: Rebirth entgegen? Oder hat ein ganz anderer Trailer eure Aufmerksamkeit geweckt? Was habt ihr bei der Show vermisst? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!