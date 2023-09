Die ältesten Steam-Accounts werden jetzt 20 - und bekommen eine besondere Belohnung

Die ältesten Steam-Konten bekommen zum Geburtstag eine besondere Belohnung.

Hach ja, erinnert ihr euch noch? Damals war der Steam-Zwang in aller Munde und ein riesiger Aufreger - und auch die GameStar-Redaktion hat darunter gelitten.

Zwei Jahrzehnte sind seitdem verstrichen und die Leute haben sich nicht nur an Steam gewöhnt, viele sind sogar wütend, wenn Spiele exklusiv bei Konkurrenten wie dem Epic Games Store oder Ubisoft Connect erscheinen.

Diese Woche stoßen die ersten Steam-Benutzerkonten auf ihr 20-jähriges Jubiläum an! Valve, der Mastermind hinter Steam, feiert diesen Meilenstein, indem es den ältesten Plattform-Veteranen eine ganz besondere Belohnung zukommen lässt.

Ein Trip in die Vergangenheit

Am 10. September 2003 ging Steam erstmals online. Die heute weltweit größte PC-Gaming-Plattform kam damals noch in einem schaurigen Olivgrün daher und war nicht viel mehr als ein Launcher, über den man das gute, alte Counter-Strike 1.6 starten konnte.

Eine kleine Belohnung: Für alle, die direkt zum Start dabei waren und jetzt einen 20 Jahre alten Account besitzen, wartet zum runden Geburtstag eine kleine Belohnung in ihrem Profil: Ein neues Abzeichen im Stil der allerersten Steam-Version. Wie dieses aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Wann bekomme ich mein Abzeichen? Falls ihr euch nun fragt, wann ihr euer Abzeichen abstauben könnt, haben wir eine kleine Anleitung für euch parat.

Besucht in Steam euer Profil, indem ihr am oberen Bildschirmrand neben den Punkten Shop, Bibliothek und Community einfach auf euren Benutzernamen klickt.

Klickt nun am rechten Bildschirmrand auf Abzeichen, um in die Übersicht eurer Abzeichen zu gelangen.

Sucht jetzt nach dem Dienstjahre-Abzeichen, welches das Alter eures Accounts anzeigt. Solltet ihr es nicht finden, solltet ihr eure Abzeichen nach Abgeschlossen sortieren - hier ist es einfacher zu finden.

sortieren - hier ist es einfacher zu finden. Jetzt könnt ihr sehen, wann ihr euren Steam Account erstmals angelegt habt - ich habe mein Konto etwa kurz vor dem Release von Half-Life 2 angemeldet:

In eurem Steam-Profil seht ihr, wie alt euer Account ist.

Wie alt ist euer Steam-Account?

Zwanzig Jahre Steam und es noch lange kein Ende in Sicht! Jetzt wollen wir natürlich von euch wissen: Wie lange seid ihr schon dabei? Und wie hat sich euer Verhältnis zu Valves Spieleplattform in den letzten Jahren gewandelt? Lasst es uns in unserem Kommentarbereich wissen und nehmt unserer Umfrage teil - auch wenn es dafür kein Abzeichen gibt.