Steam-Massen pilgern zum neuen Loot-Shooter, aber nur die Hälfte feiert

Massig User, große Umsätze, aber nur halbwegs beliebt? The First Descendant malt starke Kontraste.

Schön, kostenlos, Loot-Shooter: The First Descendant vereint viele Zutaten für einen Steam-Erfolg. Und der stellt sich auch ein, und zwar schlagend! Dennoch trommeln Kritikerinnen und Kritiker in den Steam-Bewertungen zum Aufstand. Hier kommen die wöchentlichen Bestseller.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

The First Descendant

2:05 The First Descendant: Neuer Koop-Shooter lässt UE5-Muskeln spielen und verrät sein Release-Datum

Mit Unreal Engine 5, Free2Play-Modell und der typischen Ballerbuden-Beutejagd-Spirale lockt The First Descendant über eine viertel Million gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam. Und die geben im viel kritisierten Ingame-Shop so viel Geld aus, dass kein anderes Steam-Spiel in der letzten Woche mehr umsetzen konnte.

Diesen Erfolg trüben jedoch die Steam Reviews: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten sich Zustimmung und Ablehnung ziemlich genau die Waage (51 Prozent positive von rund 42.000 Wertungen). Da liegt also anscheinend so einiges im Argen. Unter anderem monieren die User einen aggressiv monetarisierten Ingame-Shop.

Das ist aber bei Weitem nicht alles. Wie eine ganze Reihe von Aufregern die Fans spaltet, erfahren Mitglieder unserer Plus-Familie hier:

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr The First Descendant schon ausprobiert und könnt die Kritikerinnen und Kritiker verstehen? Fallen die Probleme für euch nicht ins Gewicht? Was würdet ihr euch für die Zukunft des Spiels wünschen?