Steam: Das Koop-Spiel Chained Together wird von Usern gefeiert, obwohl es ihre Freundschaften zerstört hat

Wie viel Nähe kann eine Freundschaft vertragen? Chained Together möchte euch eine Antwort liefern.

Ihr und eure Freunde seid unzertrennlich? Nichts kann euch stoppen, wenn ihr gemeinsam an einem Strang zieht? Am liebsten würdet ihr rund um die Uhr Zeit mit eurem best buddy verbringen?

Chained Together beweist euch ziemlich sicher das Gegenteil. Denn das neue Koop-Spiel auf Steam nimmt unzertrennlich wörtlich und kettet euch und eure Mitspieler aneinander. Was spätestens beim nächsten Toilettengang zum Problem wird, ist aber ein noch größeres Fiasko, da ihr in diesem Zustand gemeinsam aus den Tiefen der Hölle entkommen müsst.

Ihr merkt schon: Das klingt nach chaotischem Spaß und jeder Menge Angebrülle vor dem heimischen Bildschirm. Wir erklären euch das Spielprinzip von Chained Together genauer.

Eine Verkettung unglücklicher Umstände

Als wäre es nicht schon schlimm genug, in der Hölle zu landen und irgendwie schauen zu müssen, von diesem finsteren Ort wieder zu entkommen. Nein, in Chained Together müssen wir auch noch bis zu drei Mitspieler durch die gefährlichen Umgebungen voll tödlicher Fallen schleifen. Denn nur gemeinsam können wir ans Ziel gelangen und so hoch klettern wie möglich.

1:28 Hier könnt ihr euch einige Gameplay-Ausschnitte zu Chained Together anschauen.

Wirklich jeder Sprung im Spiel erfordert von euch als Gruppe perfektes Timing und maximale Präzision. Ihr müsst euch also absprechen und an einem Strang ziehen, sonst wird euch schnell der Garaus gemacht, indem ihr in die Tiefe fallt, von Containern zerquetscht werdet oder gar Schlimmeres.

Ihr und eure (Noch-)Freunde habt die Wahl zwischen drei Schwierigkeitsgraden:

Anfänger : Nach einem Sturz in die Tiefe habt ihr die Möglichkeit, euch an den höchsten bislang erreichten Punkt zu teleportieren, um es erneut zu versuchen.

: Nach einem Sturz in die Tiefe habt ihr die Möglichkeit, euch an den höchsten bislang erreichten Punkt zu teleportieren, um es erneut zu versuchen. Normal : Wenn ihr fallt, müsst ihr von vorne beginnen (oder euch neue Freunde suchen).

: Wenn ihr fallt, müsst ihr von vorne beginnen (oder euch neue Freunde suchen). Lava: Ideal für das nächste Teambuilding-Event eurer Firma. Zusätzlich zum anspruchsvollen Hüpfen müsst ihr darauf achten, dass euch die stetig steigende Lava nicht einholt.

92 Prozent positiv: Was sagen die User?

So witzig wie das Spielprinzip sind auch viele Reviews der Steam-User. Von den derzeit etwas mehr als 300 Bewertungen fallen satte 92 Prozent positiv aus. Lasst uns mal gemeinsam einige davon studieren.

Majskolvn empfiehlt das Spiel weiter und schreibt: Bis vor einer Stunde waren wir noch alle cool miteinander... jetzt will man die nächsten Wochen kein Wort mehr hören

Ins gleiche Horn bläst auch Aakali. Ein Daumen nach oben wird mit folgenden Worten untermauert: Ich hatte drei Freunde vor diesem Spiel. Nach fünf Minuten habe ich keine mehr, ich empfehle es absolut🔥🔥🔥

Screenshots aus Chained Together

Konstruktive Verbesserungsvorschläge macht der User Neoangin, indem er anmerkt: Schönes Spiel … Aber bitte, liebe Entwickler, gebt uns die Möglichkeit, unseren Teamkollegen eine zu verpassen, nachdem wir auf den Boden gefallen sind.

Zum Abschluss wird uns ganz warm ums Herz. Denn statt Freundschaften nur zu ruinieren, kann das Spiel auch welche entstehen lassen. BrokenHandBart berichtet:

Kauf nicht dieses Spiel, haben sie gesagt. Es wird deine Freundschaft runieren, haben sie gesagt. Ich habe das Spiel mit einem Typen gespielt, mit dem ich es mir verscherzen wollte. Jetzt kann ich nicht mal einkaufen gehen, ohne seine Hand zu halten …

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie gut ihr und eure Freunde als Team zusammenarbeitet, haben wir zum Abschluss noch eine wichtige Info für euch: Teuer ist Chained Together nun wirklich nicht. Bis zum 26. Juni 2024 bekommt ihr das Spiel vergünstigt für nur 4,49 Euro - und selbst nach dem Angebotszeitraum müsst ihr nur fünf Euro blechen.