Valve hat eine recht liberale Einstellung gegenüber der Flut an Spielen, die täglich auf Steam aufschlägt. Statt die Zulassung manuell zu regulieren und beispielsweise die unzähligen Asset-Flip-Trash-Spiele händisch von der Plattform zu verbannen, sollen Algorithmen den Markt regeln.

Auf der Startseite geschieht das bereits seit Monaten: Ihr bekommt in der Regel nur Spiele angezeigt, die euren getrackten Interessen entsprechen - wer eine komplette Übersicht will, muss sich wirklich auf die Suche begeben. Jetzt überträgt sich dieses System in abgewandelter Form auch auf den Reiter »Bevorstehende Veröffentlichungen«.

Dort fand man bisher eine streng chronologische Auflistung aller Spiele, die in den kommenden Tagen und Wochen erscheinen. Diese Liste umfasste große Titel genauso wie kleine. Künftig findet ihr auf der Startseite des Shops nur noch die »Popular Upcoming Releases«. Hier werden Titel stärker gefiltert und auf eure individuellen Gewohnheiten angepasst.

Wer detailliertere Infos möchte, findet auf der entsprechenden Seite "Bevorstehende Veröffentlichungen" jetzt zwei Reiter: Einen für die »Popular Upcoming Releases«. Und einen zweiten Reiter, unter dem wie gewohnt alle kommenden Veröffentlichungen stehen. Außerdem gibt es Highlights, die sich nach den Publishern und Entwicklern richten, denen ihr im Rahmen des neuen Follower-Systems folgt. Auch Spiele, die auf den Wunschlisten vieler Spieler auftauchen, landen nun prominenter in der Übersicht.

