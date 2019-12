Steam Charts der Woche: Konsolen-Giganten erobern den PC

Der Master Chief erobert den PC. Mit dem Launch von Halo: Reach via Steam platziert sich der Konsolen-Star erfolgreich in den Steam-Verkaufscharts. Und ist damit nicht allein: Auch Red Dead Redemption 2 startet ein Jahr nach der Konsolen-Fassung (und knapp einen Monat nach Release im Rockstar Launcher) äußerst dominant auf Valves Plattform.

Gleich dreimal landet Red Dead 2 in den Umsatzcharts der vergangenen Woche - diese Platzierungen erklären sich aus den drei Verkaufsfassungen Standard, Special sowie Ultimate Edition. Auch Halo schafft es zweimal in die Top 10: Zum einen mit Reach, das ihr einzeln für 10 Euro kaufen könnt, zum anderen mit der Halo: Master Chief Collection, die neben Reach theoretisch Halo 1 bis 4 enthält.

In der Realität kauft ihr erstmal nur das Versprechen, dass all die alten Halos (abseits von Teil 5) mit der Zeit in der PC-Collection landen. Bis dato enthält sie eben nur Reach. Die anderen Chart-Platzierungen setzen sich aus alten Bekannten zusammen: Valves Index VR Kit spielt wieder ganz oben mit, außerdem PUBG, GTA 5 und der Euro Truck Simulator 2.

Steam-Verkaufscharts (2. bis 8. Dezember)

