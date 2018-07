Ab und an passiert eben doch, wenn alle Planeten in einer Reihe zur Sonne stehen und ein viel erwartetes Action-Rollenspiel vorbestellt werden kann: PUBG muss sich Monster Hunter: World geschlagen geben und purzelt auf den zweiten Platz der Steam Charts. Der äußerst erfolgreiche Release von Monster Hunter auf den aktuellen Konsolen scheint sich also auch auf dem Heimrechner fortzusetzen.

Auf Platz drei folgt dann gleich die nächste Überraschung. Wer glaubt, dass die Buzzwords »Battle Royale« und »Early Access« Spieler nur noch schreiend davonlaufen lassen, findet in Islands of Nyne: Battle Royale den Gegenbeweis. Zwar fällt die Spieler-Bewertung auf Steam nicht durchweg positiv aus, dafür hat der seit 2015 in Entwicklung befindliche Shooter aber einen sehr erfolgreichen Start hingelegt.

Hinter Islands of Nyne haben sich dann wieder einige Altbekannte zusammengerottet. Der PUBG Event Pass, GTA 5 und Jurassic World Evolution generierten wieder ordentlich Schotter und bilden das Mittelfeld der wöchentlichen Steam Charts. Auf Platz Numero sieben schwimmt das Survival-Abenteuer Raft, das nach mehreren Wochen Abstinenz wieder zu den Top-Sellern gehört.

Die Jagd nach immer besserer Ausrüstung und immer fieseren Ungetümen ist sogar gleich zweimal in der Top Ten vertreten. Die Deluxe Edition von Monster Hunter: World mit zusätzlichen Ingame-Inhalten wie mehr Gesten, Frisuren und Sticker schafft es auf Platz acht. Counter-Strike: Global Offensive und Planet Coaster schnappen sich die hinteren Plätze und schließen die Charts ab.

Monster Hunter World - Screenshots zur Release-Ankündigung der PC-Version ansehen

Die Steam-Verkaufscharts (9. bis 15. Juli 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.