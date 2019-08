Die Steam-Verkaufscharts stagnieren im Sommerloch gerne mal. Kein Wunder, in den heißen Monaten kommt schließlich nicht viel Neues raus, einzig der Steam Summer Sale oder andere große Rabattaktionen sorgen in der Regel zeitweise für neue Platzierungen. So dominierten vor zwei Wochen dank Quakecon Bethesda-Spiele die Charts. Die jetzigen Steam-Charts sind dagegen deutlich bunter durchmischt.

Beispielsweise steigt das 4X-Strategiespiel Age of Wonders: Planetfall direkt auf Platz 3 ein und schiebt PUBG auf die fünfte Position. Unseren Test zu Planetfall findet ihr ab dem 14. August auf GameStar.de. GTA 5 thront derweil nach Wochen der Valve-VR-Dominanz auf Platz 1, Valves Index-System schafft es »nur« auf Platz 2.

Auch auf den hinteren Rängen tut sich was: Warhammer: Vermintide 2 schafft es dank einer Rabattaktion und eines DLC-Releases auf Platz 6, die Rattenjagd verzeichnet ein beachtliches Spielerwachstum. 14.000 Leute haben am Wochenende gleichzeitig im Warhammer-Universum gekämpft. Im Vergleich dazu lagen die Zahlen Anfang August bei schwachen 1.000 gleichzeitig aktiven Nutzern. Mal sehen, ob sich die Zahlen auch nach Ende des Sales auf einem höheren Niveau einpendeln.

Derweil warpt sich No Man's Sky mit einem neuen Update auf Platz 7 der Verkaufscharts, auf Platz 8 gefolgt von dem skurrilen Oxygen Not Included. Die kompletten Steam-Charts findet ihr unterhalb dieses Absatzes.

Die Steam-Verkaufscharts (5. bis 11. August)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

