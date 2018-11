Wie sehr doch ein Sale ein wenig Abwechslung in die Steam-Charts bringt! Der aktuell noch laufende Herbst-Sale war so gnädig und hat auf ein paar Plätze alte Gesichter zurückgeholt. So darf sich Total War: Warhammer 2 über einen starken dritten Platz freuen, während Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition und die Game of the Year Edition von The Witcher 3: Wild Hunt das Feld von hinten aufräumen.

Steam - Herbst-Sale gestartet: Das müsst ihr wissen

Klarer Wochensieger ist aber der kürzlich veröffentlichte Landwirtschafts-Simulator 19, der gleich zweimal die Top 10 erklimmt. Dahinter sichert sich Capcoms Klopperei im XXL-Dinoformat Monster Hunter World die Silbermedaille. Zwischen den eben genannten Titeln platzieren sich noch Assassin's Creed: Odyssey und die Steam-Charts-Veteranen PUBG, GTA 5 und Counter-Strike: Global Offensive.

Die Steam-Verkaufscharts (19. bis 25. November 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

Landwirtschafts-Simulator 19 - Screenshots ansehen