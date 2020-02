Wolcen bleibt umstritten & erfolgreich: Wie schon in der vergangenen Woche landet Wolcen: Lords of Mayhem erneut auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts. Nach einem turbulenten Start, der Spielern mit Bugs wie der Löschung des Spielfortschritts Kopfzerbrechen bereitete, bemüht sich die Entwickler weiterhin darum, die Probleme mittels Patches in den Griff zu bekommen.

Rainbow Six Siege holt auf: Auf Platz 2 landet Tom Clancy's Rainbow Six: Siege mit dem »Year 5 Pass«. Der Shooter hat vier Jahre nach der Erstveröffentlichung seinen Spielerrekord geknackt, allein auf Steam waren es 180.000 gleichzeitig aktive Nutzer. Ubisoft gab kürzlich bekannt, wie die Zukunft von Rainbow Six: Siege aussehen soll: Wir haben die fünf wichtigsten Änderungen in Year 5 für euch zusammengefasst.

Metro im Doppelpack: Metro: Exodus sichert sich diese Woche - dank normaler Verkaufsversion und Gold Edition - gleich zwei Platzierungen. Letzte Woche war die Epic-Exklusivität des Shooters ausgelaufen, woraufhin er sofort in die Top 10 der Steam-Bestseller aufstieg.

No Man's Sky ist zurück: Auch das Weltraum-Erkundungsspiel hatte anfangs mit einem mehr als durchwachsenen Release zu kämpfen. Im Laufe der Zeit hat Entwickler Hello Games aber reichlich Updates nachgeliefert - inzwischen hat No Man's Sky eine treue Fangemeinde gewonnen und kann offenbar auch neue Käufer überzeugen.

Die Steam-Verkaufscharts (17. - 23. Februar)

Wolcen: Lords of Mayhem Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Year 5 Pass Monster Hunter World: Iceborne Metro Exodus Metro Exodus - Gold Edition PUBG GTA 5 No Man's Sky Monster Hunter World Besiege

Die Liste setzt sich aus den Top-10-Bestsellern auf Steam in der vergangenen Woche zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.