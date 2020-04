Der Steam-Controller ist tot, lang lebe der Steam Controller! Ein neues Patent deutet darauf hin, dass Valve seine Pläne bezüglich des Steam Controller 2.0 vorantreibt. Der soll modular aufgebaut sein und es euch ermöglichen, bestimmte Komponenten ganz simpel auszutauschen.

Das Bild auf dem Patentantrag zeigt eine Skizze des bekannten Steam Controllers, bei dem sich jedoch Elemente wie der Analogstick austauschen lassen. So könnt ihr beispielsweise statt dem Joystick auf ein digitales Steuerkreuz wechseln. Es steht also die benutzerdefinierte Anpassung des Controllers im Vordergrund.

A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm