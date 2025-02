Ihr mögt Rabatte auf Steam? Davon gibt's in Zukunft jetzt noch mehr

Auf Steams Startseite findet ihr künftige sechs statt vier Daily Deals.

Im Jahr 2024 sind auf Steam 19.000 neue Spiele erschienen. Auf die einzelnen Wochen verteilt reden wir da von einer Flut, die sich kaum vernünftig kanalisieren lässt – und ja, viele Spiele sind auch einfach nicht sonderlich gut, doch umgekehrt bekommen viele gute Neueinsteiger lange nicht das Rampenlicht, das sie eigentlich verdienen.

Um das zu ändern, gibt es mehrere Lösungsansätze. Einer davon sind wir, he he, denn wir empfehlen regelmäßig unbekannte kleine Juwelen, damit sie mehr Leute auf dem Schirm haben. Aber auch Valve selbst geht das Problem an: beispielsweise durch Steam-Tagesaktionen, die bestimmte Spiele mit fettem Rabatt auf der Startseite präsentieren. Früher gab es noch sogenannte Flash Sales, mittlerweile dauern diese Tagesdeals aber länger als nur einen Tag.

Eine weitere Neuerung steht ebenfalls bevor: Die Anzahl täglicher Deals im Spotlight wächst von vier auf sechs Angebote, wie Valve kürzlich in einem Workspace-Update kommuniziert hat. Wörtlich heißt es:

Tagesangebote gibt es auf Steam bereits seit über einem Jahrzehnt und sie haben sich seitdem stetig weiterentwickelt. Allein im vergangenen Jahr wurden Tausende Spiele auf der Steam-Startseite als Tagesangebot hervorgehoben und alle Titel verzeichneten höhere Umsätze, die im fünf-, sechs- und in Einzelfällen sogar im siebenstelligen Bereich lagen.

Valve hatte die Anzahl an Deal-Slots im Januar 2024 von zwei auf vier Angebote erhöht und damit überaus positive Erfahrungen gesammelt. Zusätzliche Vielfalt helfe ihnen dabei, mehr Spiele für unterschiedliche Spielerinnen und Spieler anzubieten. Deshalb wird das Volumen weiter erhöht – eben auf sechs Plätze.

Gleichzeitig macht Valve aber auch deutlich, dass nicht einfach jedes Spiel ins Spotlight wandern darf, sondern gewisse Bedingungen erfüllt sein müssen – beispielsweise ein regelmäßiger monatlicher Umsatz im fünfstelligen Bereich. Außerdem spricht Steam die Empfehlung aus, den Rabatt mit einem Update zu verknüpfen, um das Interesse am eigenen Produkt anzukurbeln.

In welcher Reihenfolge die Angebote dann wiederum den Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden, bestimmt sich durch einen Algorithmus auf Basis der individuell erfassten Interessen der Leute. Heißt konkret: Ballerst du viel, erscheinen wahrscheinlich an erster Stelle Ballerspiele.