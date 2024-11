Gratis auf Steam: Einen düsteren Singleplayer-Shooter der Warframe-Macher gibt's gerade geschenkt

Der Held in Dark Sector heißt Tenno – Warframe-Fans dürfte da ein Licht aufgehen.

Wer Lust auf einen düsteren Action-Shooter hat, sollte jetzt bei Steam vorbeischauen: Der Third-Person-Shooter Dark Sector von den Warframe-Machern Digital Extremes wird für kurze Zeit kostenlos angeboten. Holt euch den Klassiker bis zum 30. November 2024 um 18:00 Uhr gratis und behaltet ihn für immer.

Das erwartet euch in Dark Sector

1:35 Dark Sector: Der Warframe-Vorgänger von 2009 im Trailer

In Dark Sector schlüpft ihr in die Rolle von Hayden Tenno, einem Geheimagenten, der während eines fiktiven Kalten Krieges auf eine gefährliche Mission in die ebenso fiktive osteuropäische Stadt Lasria geschickt wird.

Dort gerät er in einen tödlichen Zwischenfall und wird mit dem sogenannten Technocyte-Virus infiziert.

Dieses verleiht ihm übermenschliche Kräfte – und eine besondere Fähigkeit: Hayden kann das Glaive, eine scharfe, boomerangartige Klingenwaffe, direkt aus seinem Arm formen. Diese einzigartige Waffe ist nicht nur tödlich, sondern kann auch mit Effekten wie Feuer oder Elektrizität aufgeladen werden, um besonders effektive Angriffe auszuführen. Euch erwartet aber nicht nur kompromisslose Action, auch das ein oder andere Rätsel will gelöst werden.

Als Dark Sector 2008 für Konsolen und 2009 für den PC erschien, sorgte es mit seinem hohen Gewaltgrad für Schlagzeilen. In Deutschland wurde das Spiel zunächst indiziert und war nur in einer entschärften Version erhältlich. Inzwischen hat der Titel aber eine USK-Kennzeichnung erhalten und ihr könnt die unzensierte Version nun problemlos spielen – und das jetzt sogar vollkommen kostenlos.

Aber denkt daran: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wer sich bis zum 30. November um 18:00 Uhr ein Exemplar sichert, kann das Spiel dauerhaft in seiner Steam-Bibliothek behalten. Nutzt also die Gelegenheit, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, warum eure Helden in Warframe eigentlich Tenno genannt werden.