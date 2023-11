Der große Steam Herbst Sale ist gestartet und wir haben 30 fantastische Deals für euch

Da schaut sogar Spider-Man vorbei: Steam startet die nächste Rabattschlacht.

Kaum ist Halloween drei Wochen rum, ist schon der nächste große Sale gestartet: Im Steam Herbst Sale sind auch 2023 wieder hunderte Spiele teils drastisch reduziert.

Und wie jedes Jahr nutzt Valve auch diesmal wieder die Rabattaktion, um die Leute zur Abstimmung zu motivieren: Die Steam Awards werden verliehen. Wir haben für euch alle Infos zu Startzeit, Dauer und Umfang des Events, also genug Vorgeplänkel. Legen wir los.

Alle Infos zum Steam Herbst Sale

Wann startet der Steam Herbst Sale 2023?

Anders als bei vielen sonstigen Steam Sales ist der Herbst Sale nicht donnerstags, sondern schon am Dienstag, den 21. November 2023 pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit gestartet.

Wann endet der Steam Herbst Sale 2023?

Ihr müsst zum Glück nicht direkt zum Sale-Beginn den Geldbeutel zücken, falls ihr euch mit euren Entscheidungen Zeit lassen möchtet: Der Herbst Sale dauert eine ganze Woche und schließt am 28. November 2023, also ebenfalls an einem Dienstag, gegen 19 Uhr.

Ich will jetzt gefälligst einen Trailer sehen!

Hier bitte:

1:03 Steam Autumn Sale steht kurz bevor, das sind die ersten Angebote

Welche Spiele sind im Angebot?

Ihr wollt Deals? Ihr kriegt Deals! Diese reduzierten Spiele - und natürlich noch tausende weitere - solltet ihr euch unserer Ansicht nach nicht entgehen lassen:

Hunt: Showdown: Multiplayer-Dauerbrenner, in dem ihr euch gemeinsam mit Freunden über die Map schlagt und versucht zu überleben. ( 14 Euro , um 65 Prozent reduziert)

, um 65 Prozent reduziert) Terraria: Ein Indie-Hit, der ein wenig an Minecraft in 2D erinnert. Grabt euch euren Weg in die Tiefe, sammelt Ressourcen und baut! ( 5 Euro , um 50 Prozent reduziert)

, um 50 Prozent reduziert) Mount & Blade 2: Bannerlord: Mittelalter-Rollenspiel, in dem ihr einen eigenen Charakter erstellt, eine eigene Armee aufbaut und damit zu Ruhm und Ehre gelangt. ( 35 Euro , um 30 Prozent reduziert)

, um 30 Prozent reduziert) Hitman 3: Der aktuelle Teil rund um den populären Auftragsmörder. Wenn ihr seine Glatze seht, solltet ihr die Beine in die Hand nehmen! ( 28 Euro , um 60 Prozent reduziert)

, um 60 Prozent reduziert) The Elder Scrolls Online: Das MMORPG erfreut sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit. Vielleicht ist ja jetzt eine günstige Gelegenheit, selbst mal reinzuschauen? (6 Euro, um 70 Prozent reduziert)

2:13 The Elder Scrolls Online schickt euch im neuen Gameplay-Trailer in daedrische Reiche

American Truck Simulator: Ihr fahrt einen LKW quer durch die USA. Wer jetzt noch nicht am Haken ist, sollte weiterscrollen. ( 5 Euro , um 75 Prozent reduziert)

, um 75 Prozent reduziert) Marvel's Spider-Man: Miles Morales: Der allein lauffähige Anhang zu Insomniacs fantastischem Action-Adventure dreht sich um Peter Parkers angehenden Protegé. ( 30 Euro , um 40 Prozent reduziert)

, um 40 Prozent reduziert) Deep Rock Galactic: Ein kooperativer Shooter, in dem ihr mit bis zu drei Mitspielern die zerstörbare Umgebung erkundet und endlose Alien-Horden über den Haufen ballert. ( 10 Euro , um 67 Prozent reduziert)

, um 67 Prozent reduziert) Sons of the Forest: Der Survival-Hit entführt euch auf eine abgelegene Insel voller Gefahren. Ihr müsst also Ressourcen sammeln, craften und euch schließlich zur Wehr setzen, um zu überleben. ( 23 Euro , um 20 Prozent reduziert)

, um 20 Prozent reduziert) Subnautica: Das noch immer äußerst hübsche Unterwasser-Abenteuer hat noch immer unzählige Fans. Ob das an der atemberaubenden Atmosphäre liegt? ( 10 Euro , um 67 Prozent reduziert)

, um 67 Prozent reduziert) F1 23: Ihr könnt besser fahren als der amtierende Formel-1-Weltmeister Max Verstappen? Dann beweist es im diesjährigen Ableger der Codemasters-Rennspielreihe. ( 28 Euro , um 60 Prozent reduziert)

, um 60 Prozent reduziert) Starfield: Das Bethesda-Rollenspiel ist noch nicht lange auf dem Markt und schon reduziert. Falls ihr bislang aufgrund der gemischten Kritiken noch gezögert habt, wird euch der Kauf ja vielleicht jetzt schmackhaft gemacht. (56 Euro, um 20 Prozent reduziert)

Valheim: Der Indie-Survival-Hit wird kontinuierlich weiterentwickelt. Erkundet nordische Lande, baut Ressourcen ab, errichtet euer Eigenheim und noch viel mehr. ( 12 Euro , um 40 Prozent reduziert)

, um 40 Prozent reduziert) The Last of Us: Part 1: Das Kult-Actionspiel rund um die junge Ellie und den brummigen Joel sollte niemand verpassen, der auf unvergessliche Geschichten in Videospielen steht. ( 40 Euro , um 33 Prozent reduziert)

, um 33 Prozent reduziert) Rimworld: Eine Simulation, in der ihr eine Kolonie auf einem fremden Planeten errichtet und dabei allerlei Aspekte wie Klima, Diplomatie, Medizin und mehr beachten müsst. ( 26 Euro , um 20 Prozent reduziert)

, um 20 Prozent reduziert) Persona 5 Royal: Ein Rollenspiel in der japanischen Großstadt, vollgestopft mit einzigartigen Charakteren und so viel Inhalt, dass ihr bei weit über 100 Stunden landen werdet. Und, ach, dieser Soundtrack… ( 36 Euro , um 40 Prozent reduziert)

, um 40 Prozent reduziert) Hogwarts Legacy: Ihr habt nie einen Brief aus Hogwarts erhalten? Wir auch nicht. Egal, denn dank diesem Rollenspiel können wir endlich dennoch die magische Schulbank drücken. ( 36 Euro , um 40 Prozent reduziert)

, um 40 Prozent reduziert) Forza Horizon 5: Das Rennspiel aus dem Hause Microsoft ist auch in der kalten Jahreszeit ein Garant, um euch ein sonniges Gemüt zu zaubern. Dafür sorgt allein schon das stimmige Mexiko-Setting. ( 30 Euro , um 50 Prozent reduziert)

, um 50 Prozent reduziert) Anno 1800: Wer bis heute noch nicht eine Minute in dem Aufbauspiel-Epos verbracht hat, sollte das schleunigst nachholen. Aber bitte: Sagt schonmal vorher alle Termine der nächsten Wochen ab! ( 15 Euro , um 75 Prozent reduziert)

, um 75 Prozent reduziert) Remnant 2: Die Koop-Überraschung 2023. Hier geht's in prozedural generierten Levels zünftig zur Sache, also nehmt auf jeden Fall einen Freund mit! ( 35 Euro , um 30 Prozent reduziert)

, um 30 Prozent reduziert) Stellaris: Wir müssen das Spiel hier auflisten, weil Micha uns sonst im Schlaf heimsucht. Aber auch sonst ist das Sci-Fi-Globalstrategiespiel super, wirklich! (70 Euro, um 12 Prozent reduziert)

10:25 Stellaris 2022 - Grandioser Geschichten-Generator, sogar wenn das Finale floppt!

Sekiro: Shadows Die Twice: Steht ihr total darauf, immer wieder ins virtuelle Gras zu beißen? Dieser Schwertkampf-Simulator aus dem Hause From Software wird euch diesen Wunsch erfüllen. ( 30 Euro , um 50 Prozent reduziert)

, um 50 Prozent reduziert) Battlefield 2042: Seid ihr mit dem jüngst erschienenen CoD Modern Warfare 3 unzufrieden? Vielleicht lohnt sich ja ein preisgünstiger Besuch beim großen Konkurrenten? ( 10 Euro , um 84 Prozent reduziert)

, um 84 Prozent reduziert) Diablo 4: Die Monsterhatz von Blizzard hat erst ein paar Monate auf dem Buckel, Steam-Spieler sollten also aufhorchen, wenn sie es jetzt schon im Sale angeboten bekommen. ( 40 Euro , um 42 Prozent reduziert)

, um 42 Prozent reduziert) Resident Evil 4 Remake: Inzwischen wird es eh schon um 17 Uhr dunkel, da kann man sich mit diesem schaurig-schönen Grusel-Meisterwerk auch gleich in die Hosen machen. ( 40 Euro , um 34 Prozent reduziert)

, um 34 Prozent reduziert) Total War: Warhammer 3: Strategiespiel-XXL - hier ist einfach alles eine Nummer größer als anderswo im Genre. Wenn ihr das Warhammer-Universum mögt, ist es ohnehin ein Pflichtkauf. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

17:29 Total War: Warhammer 3 - Fazit-Video zum Mega-Update Immortal Empires

Metro Exodus: Eine extrem atmosphärische Reise durch das postapokalyptische Russland. Begleitet Artjom, wenn er sich seinen Weg durch Anomalien und Mutanten bahnt, um eine bessere Zukunft zu erleben. ( 6 Euro , um 80 Prozent reduziert)

, um 80 Prozent reduziert) Days Gone: Das Action-Adventure war einst ein PlayStation-Exklusivspiel, doch inzwischen kann hier jeder, der auf Open Worlds und Zombies steht, fast wunschlos glücklich werden. ( 16 Euro , um 67 Prozent reduziert)

, um 67 Prozent reduziert) Kingdom Come: Deliverance: Wenn ihr mal ein fantastisches Rollenspiel abseits von Fantasy- oder Sci-Fi-Universen erleben möchtet, solltet ihr hier einen genaueren Blick wagen! ( 7 Euro , um 75 Prozent reduziert)

, um 75 Prozent reduziert) Dragon Ball Z: Kakarot: Noch einmal als Kind vor dem Fernseher hocken und RTL2 einschalten? Wenn ihr dieses Gefühl noch einmal erleben wollt, hilft euch dieses Action-Rollenspiel dabei. (15 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Was gibt's bei den Steam Awards?

Wie jedes Jahr dürft ihr euch auch 2023 an der Wahl der Steam Awards beteiligen und verdient euch damit Abzeichen, indem ihr Spiele nominiert, nominierte Spiele spielt oder Rezensionen für nominierte Spiele verfasst. In folgenden Kategorien könnt ihr Favoriten küren:

Zurücklehnen und entspannen

Bester Soundtrack

Herausragender visueller Stil

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind (nicht persönlich gemeint)

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Innovativstes Gameplay

Besser mit Freunden

Neu: Bestes Spiel auf dem Steam Deck

Werk der Liebe

VR-Spiel des Jahres

Spiel des Jahres

Über die Gewinner der Abstimmung wird dann in einigen Wochen entschieden.

Ich mag Steam nicht, gibt's noch andere Sales?

Aktuell läuft auch auf Battle.net noch ein großer Sale, in dem ihr beispielsweise Call of Duty deutlich günstiger abstauben könnt. Außerdem dürften auch auf GOG und im Epic Store demnächst wieder größere Rabattaktionen anstehen, über die wir euch natürlich zeitnah informieren.

Habt ihr direkt bei einem oder mehreren reduzierten Spielen zugeschlagen? Wenn ja, bei welchen genau und warum? Habt ihr keine Angst, dass euer Pile of Shame irgendwann umkippt und euch unter sich begräbt? Nein? Ihr Tollkühnen! Na ja, jedenfalls: Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr vom diesjährigen Steam Herbst Sale haltet, wir sind gespannt!