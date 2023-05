Steam: EA verschleudert gerade seine Spiele - hier 5 Angebote, die sich wirklich lohnen

Wir kramen im aktuellen Steam Sale und haben 5 Spiele von EA gefunden, die sich jetzt lohnen.

EA strebte eine ganze Zeit lang mal danach, sich vollkommen von Steam zu emanzipieren. Inzwischen ist der Publisher zurück und bietet auch neue Spiele auf Valves Vertriebsplattform an. Derzeit läuft zudem ein ziemlich großer Sale, dank dem ihr auf Steam zahlreiche Spiele zu günstigeren Preisen bekommt. Ganz egal, ob Klassiker oder Neuheit.

Da EA aber nun schon eine ganze Weile dabei ist, ist das Angebot natürlich riesig. Wir geben euch in diesem Artikel deshalb eine professionelle Einschätzung, welche der Angebote sich gerade am meisten für euch lohnen.

1. It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: März 2021

März 2021 Rabatt & Preis: 20 Euro (50 Prozent reduziert)

It Takes Two ist inzwischen kein Geheimtipp mehr, aber kann gar nicht oft genug gelobt werden. Dieses wundervolle Action-Abenteuer überzeugt mit einer herzallerliebsten Geschichte und einem wahren Gameplay-Feuerwerk. Schnappt euch euren Freund, eure Freundin, euren Gatten oder eure Gattin, beste Freunde oder Haustiere und stürzt euch in eines der besten Koop-Abenteuer aller Zeiten. Es muss auch nur eine Person das Spiel besitzen, um es zusammen spielen zu können. Für derzeit gerade mal 20 Euro macht ihr garantiert nichts falsch.

2. Command & Conquer Remastered

0:28 Erstes Gameplay aus Command & Conquer: Remastered zeigt den Unterschied zum Original

Genre: Echtzeit-Strategie

Echtzeit-Strategie Release: Juni 2020

Juni 2020 Rabatt & Preis: 3 Euro (85 Prozent reduziert)

Ja, auch dem Remaster des altehrwürdigen Command & Conquer merkt man sein Alter durchaus an. Darüber kann selbst die verschönerte Optik mit den höher aufgelösten Zwischensequenzen nicht hinwegtäuschen. Auch in Sachen Quality of Life macht C&C keine derart großen Schritte nach vorne, wie sich einige Fans wohl gewünscht hätten. Doch wer eine kleine Zeitreise in die Hochzeit der Echtzeit-Strategie unternehmen will, sollte sich diese Gelegenheit trotzdem nicht entgehen lassen. Zumal es im Sale auch nur 3 Euro kostet.

3. Titanfall 2

8:09 Titanfall 2 - Testvideo zu Respawns Mech-Shooter - Testvideo zu Respawns Mech-Shooter

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: Oktober 2016

Oktober 2016 Rabatt & Preis: 3 Euro (90 Prozent reduziert)

Bevor EAs internes Studio Respawn die Freundschaft zwischen dem Jedi-Ritter Cal Kestis und seinem kleinen Droiden BD-1 in den Fokus ihrer Storys rückte, befassten es sich auf eine andere Art und Weise mit der Bindung zwischen Mensch und Maschine. Der Mech-Shooter Titanfall 2 bietet auch sechs Jahre nach seinem Release noch eine der emotionalsten und packendsten Einzelspieler-Kampagnen, die wir im Bereich der Ego-Shooter in den letzten Jahren zu sehen bekamen. Klar, auch der Multiplayer kann ziemlich mitreißen. Doch wir raten euch vor allem zu Titanfall 2, wenn ihr bock auf eine famose Geschichte habt, in der eben auch viel geballert wird.

4. Need for Speed: Unbound

5:03 Need for Speed Unbound-Gameplay: Wir fahren ein (fast) perfektes Rennen

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: Dezember 2022

Dezember 2022 Rabatt & Preis: 21 Euro (70 Prozent reduziert)

Need for Speed gilt mittlerweile als rechte Wundertüte. Mal rast ein neuer Teil der Konkurrenz davon, mal brettert er schon direkt nach dem Start in die Barrikade. Unbound gehört eindeutig zur ersten Kategorie. Ja, es gibt auch einiges an dem aktuellsten Need for Speed zu kritisieren, was aber mehr mit dem Service-Aspekt zu tun hat als damit, dass dieses Rennspiel grundsätzlich keinen Spaß machen würde. Im Kern steckt darin nämlich einer der interessantesten Vertreter dieser renommierten Spieleserie, der mit einer einzigartigen Optik und einem wundervoll rasanten Fahrgefühl punktet. So günstig wie jetzt war NfS Unbound zudem noch nie.

5. Mass Effect Legendary Edition

13:10 Ein rundum gelungenes Paket - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: Mai 2021

Mai 2021 Rabatt & Preis: 15 Euro (75 Prozent reduziert)

Mass Effect ist zweifellos eine der besten Rollenspiel-Serien aller Zeiten und gerade die ersten drei Teile erzählen eine spektakulär gute Geschichte, der ihr als Commander Shepard euren eigenen Stempel aufdrückt. Diese Sci-Fi-Saga sollte einfach erlebt werden und das geht am besten mit der kaum zwei Jahre alten Legendary Edition, die alle drei Spiele zusammenknotet und zusätzlich noch gehörig aufpoliert. Ihr könnt übrigens auch einfach die Bioware Mega Collection abgreifen. Die kostet lediglich 4 Euro mehr als die Legendary Edition und beinhaltet zusätzlich noch alle drei Teil der Dark Fantasy-Serie Dragon Age. Ach ja, und Mass Effect: Andromeda ist auch dabei.

Habt ihr noch mehr spannende Angebote im Sale entdeckt, die ihr unbedingt empfehlen wollt? Von welchem Videospiele-Publisher würdet ihr euch in naher Zukunft einen großen Steam-Sale wünschen? Schreibt uns alle eure Tipps in die Kommentare und auch, ob ihr eines der genannten Spiele nun endlich nachholen werdet!