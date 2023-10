Nummer 1 beim Next Fest: Steam hat einen neuen Survival-Liebling und er kommt aus Deutschland

Enshrouded begeistert mit seiner Demo die Steam-Spieler.

Schon während des Steam Next Fest kam Enshrouded gut bei den Spielern an und führte die Liste mit den am meisten gespielten Demos an.

Mittlerweile machte es auch Valve offiziell, keine andere Demo hatte mehr Spieler, ein großer Erfolg für Entwickler Keen Games aus Deutschland. Konkrete Zahlen gab es aber nicht.

So beliebt war die Demo

Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen, doch befasste sich der TheGameDiscoverCo-Newsletter ausführlich mit den Statistiken des Steam Next Fest.

Enshrouded verzeichnetet im Schnitt 4.000 bis 5.000 gleichzeitig aktive Spieler am Tag und fand seinen Höchststand bei gut 5.300. Damit ist es TheGameDiscoverCo zufolge, das erfolgreichste Spiel des Events.

Außerdem folgen nun deutlich mehr Spieler Enshrouded auf Steam. TheGameDiscoverCo verzeichnetet einen Anstieg von über 14.000 neuen Followern in den sieben Tagen. Bei einem Start von knapp 62.000 ein Wachstum von gut 23 Prozent.

Doch auch von offizieller Seite gibt es Verweise auf den Erfolg der Demo. In der Topliste der meistgewünschten Spiele auf Steam rückte Enshrouded auf Platz 15 nach vorne.

Das bietet Enshrouded

15:44 In diesem Open-World-RPG könnt ihr alles bauen - Preview Enshrouded

Falls ihr genau wissen wollt, worum es in Enshrouded geht, empfehlen wir euch unser Preview-Video. Ansonsten kommt hier die Kurzfassung:

Open World mit Fantasy-Setting in der es unterschiedliche Biome, Dungeons und viele Banditen und Monster gibt.

mit Fantasy-Setting in der es unterschiedliche Biome, Dungeons und viele Banditen und Monster gibt. Wie für das Survival-Genre üblich, startet ihr mit nichts. Ihr müsst Hunger und Durst stillen und euch Kleidung und Ausrüstung herstellen.

üblich, startet ihr mit nichts. Ihr müsst Hunger und Durst stillen und euch Kleidung und Ausrüstung herstellen. Basenbau , bei dem ihr von der kleinen Hütte bis zur großen Festung alles bauen und einrichten könnt. In der Welt stoßt ihr auf NPCs, die in eurer Basis ein Zuhause finden.

, bei dem ihr von der kleinen Hütte bis zur großen Festung alles bauen und einrichten könnt. In der Welt stoßt ihr auf NPCs, die in eurer Basis ein Zuhause finden. Koop mit bis zu 16 Mitspielern. Ihr könnt aber auch alleine losziehen.

mit bis zu 16 Mitspielern. Ihr könnt aber auch alleine losziehen. Rollenspiel-Elemente wie ein Levelsystem über das ihr Fähigkeiten aus den Bereichen Nah-, Fernkampf und auch Magie freischalten könnt.

Die beste Nachricht kommt zum Schluss

Falls ihr euch nun ärgert, dass ihr Enshrouded verpasst habt - keine Sorge. Die Entwickler kündigten via Twitter an, die Laufzeit der Demo zu verlängern.

Bis zum 22. Oktober könnt ihr der Testversion von Enshrouded noch kostenlos herunterladen. Die Downloadgröße beträgt knapp 30 GB.

Enshrouded war für viele Spieler das klare Highlight bei dem Event. Habt ihr das Survival-Spiel aus Deutschland schon während des Steam Next Fest ausprobiert? Wie hat euch das Spiel von Keen Games gefallen? Habt ihr Tipps für Spieler, die es jetzt erst nachholen wollen? Welche Demos habt ihr euch noch angeschaut? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.