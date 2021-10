Bei Steam & Epic sind am Wochenende 8 Spiele kostenlos

Dieses Wochenende steht ganz und gar im Zeichen der Shooter, denn eine der renommiertesten Shooter-Serien überhaupt ist in ihrer Gesamtheit gratis. Außerdem könnt ihr in Borderlands 3 für umme losballern - und auch Epic verschenkt ein Spiel. Klingt gut? Klingt gut, also schauen wir uns die Free-Game-Favoriten diese Woche mal an.

Halo: The Master Chief Collection dieses Wochenende gratis auf Steam

Die gesamte Halo-Serie (außer Halo 5) gibt's dieses Wochenende kostenlos auf Steam zu zocken. Im Rahmen eines Free Weekends habt ihr die Chance, einige der besten Kampagnenshooter aller Zeiten nachzuholen - allem voran Halo 2, Reach und ODST. Gerade im Koop sind diese Spiele unvergessliche Erfahrungen, also trommelt am besten ein paar Leute zusammen und schwingt euch in den Warthog. Konkret kostenlos sind:

Dieses Wochenende ist also die perfekte Vorbereitung für den anstehenden Release von Halo: Infinite im Dezember 2021. Die ganze Aktion läuft bis Montag, 19 Uhr - ihr könnt die Spiele also nicht dauerhaft behalten, aber bis zum Ende des Free Weekends zumindest für 50 Prozent Rabatt kaufen. Alternativ gibt's natürlich auch den Game Pass, der im ersten Monat nur 1 Euro kostet und euch kompletten Zugriff auf alle Halo-Spiele gibt.

Hier geht's zum Steam-Angebot der Halo: Master Chief Collection

Borderlands 3 kostenlos auf Steam

Falls euch Halo aus irgendeinem Grund nicht anlacht (das erkennt man beim Master Chief auch immer schlecht), dann gibt's eine weitere Gratis-Shooterperle: Borderlands 3. Der Loot-Shooter ist ebenfalls bis Montag kostenlos auf Steam spielbar, ihr könnt die gesamte Kampagne durchzocken und euch mit Bazillionen von Waffen gegen allerlei Feinde wehren - wahlweise auch im Koop.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Borderlands 3

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse gratis bei Epic

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse ist ein Zombiespiel, bei dem man nicht nur immer wieder googlen, muss wie genau die Groß- und Kleinschreibung im Titel jetzt offiziell ist, sondern auch eine ziemlich spaßig-morbide Sandbox-Erfahrung. Als Stubbs müsst ihr andere Menschen zu Zombies machen und mit ihnen ein heilloses Chaos im Amerika der 1950er veranstalten.

Das Spiel bekommt ihr im Epic Store dauerhaft geschenkt, anders als bei Halo und Borderlands 3 läuft also keine Frist ab. Ihr müsst die Gelegenheit allerdings bis zum 21. Oktober wahrnehmen. Mehr zur Epic-Aktion inklusive Download-Link gibt's im Feature-Artikel zu Stubbs the Zombie:

Weitere kostenlose Spiele

Wer Amazon Prime abonniert, bekommt in diesem Monat ziemlich coole Spiele geschenkt . Die Details dazu erfahrt ihr wie immer in unserer Übersicht zu Prime-Spielen im Oktober 2021:

Mitglieder von GameStar Plus können sich diesen Monat außerdem über Through the Darkest of Times freuen, eine aufwühlende Aufarbeitung der Nazi-Zeit, die man in jedem Fall mitnehmen sollte. Und auf GOG gibt es wie immer die kostenlosen Dauerbrenner.