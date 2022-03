Kostenlos auf Steam & Epic: Aktuell gibt's 3 coole Spiele gratis

Es gibt Spiele, die sich wirklich Mühe geben, ihre Vorbilder zu kaschieren - und es gibt Stumble Guys, einen so offensichtlichen Fall-Guys-Klon, dass jedes Power-Rangers-Bootleg-Spielzeug dagegen wie ein Unikat wirkt. Aber hey, das Ding bekommt trotzdem auf Steam 95 Prozent positive Rezensionen, ganz verkehrt kann es also nicht sein.

Und selbst wenn ihr bei Party-Battle-Royales in einen Napf spucken wollt, haltet ein: Dieses Wochenende sind noch einige weitere Spiele gratis, eines davon wird sogar dauerhaft verschenkt. Also reden wir mal nicht lange um den heißen Brei rum und springen in die Materie.

Highlight der Woche: Cities Skylines wird dauerhaft verschenkt

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Colossal Order | Release: 10. März 2015 | Angebot gilt bis: 17. März 2022 um 17 Uhr

Bei kostenlosen Spielen stellt sich ja zum Glück nicht mehr die Frage: Lohnt sich das Geld? Aber umso pressierender wird die andere wichtige Frage: Lohnt sich meine Zeit? Denn Cities: Skylines frisst Zeit. Viel, viel Zeit. Ihr könnt wie Micha 800 Stunden in dieses Spiel buttern und habt noch nicht alles erreicht, was es als Bürgermeister oder -meisterin zu erreichen gibt. Zum Glück helfen wir euch mit der Antwort, denn wir haben zufällig gerade einen großen Nachtest zu Cities: Skylines für 2022 veröffentlicht, in dem ihr im Detail erfahrt, wie anders sich die Aufbausimulation nach 7 Jahren Entwicklung spielt.

An der Kurzfassung halten die Entwickler natürlich auch 2022 noch fest: Ihr errichtet die Großstadt eurer Träume, verteilt Wohn-, Industrie- und Gewerbedistrikte, verlegt Straßen, sorgt für Energie und kümmert euch um die Bedürfnisse eurer Einwohner. Also quasi SimCity, denn Cities: Skylines ist nach wie vor der glorreiche Erbe von EAs einstiger Stadtbausimulation.

Wie starte ich den Download? Cities: Skylines wird bis 17. März 2022 im Epic Games Store verschenkt. Wenn ihr auf die Shopseite von Cities: Skylines geht, das Ding in euren Warenkorb packt und für 0 Euro kauft , dann gehört es für immer euch.

Gratis auf Steam: Diese Spiele könnt ihr kostenlos testen

Auf Steam gibt's außerdem wie jede Woche wieder einige Free Weekends, also Trial-Wochenenden, an denen ihr Spiele in komplettem Umfang kostenlos ausprobieren könnt. Nach Ablauf der Frist verliert ihr allerdings den Zugang - falls ihr weiterzocken möchtet, müsst ihr kaufen. Trotzdem eine tolle Gelegenheit, mal in Spiele reinzuschnuppern.

Stumble Guys: Ein Party-Multiplayer, der etwas kleinere Brötchen backt als das große Vorbild Fall Guys. Bis zu 32 Spieler laufen, springen und rutschen um die Wette. Kostet derzeit aber auch nur 4 Euro, falls ihr nach dem Free Weekend dranbleiben wollt.

Dead by Daylight: Wie Stumble Guys eher ein Party-Multiplayer für ... Spaß, Dead by Daylight ist so ziemlich das Gegenteil heiterer Unterhaltung. An der Seite anderer Spieler kämpft ihr ums Überleben, während euch ein maskierter Mörder durch den Wald jagt. Außer ihr seid selbst der Killer.

Auch Dead by Daylight ist übrigens während des Free Weekends stark reduziert auf 10 Euro (50 Prozent Rabatt), allerdings gibt's natürlich haufenweise DLCs, falls ihr unbedingt ein ganz spezielles Filmmonster wie Pinhead aus Hellraiser verkörpern wollt. Gibt es Hellraiser eigentlich noch? Ewig keinen guten Horrorfilm mehr gesehen.

Weitere kostenlose Spiele

Falls diesmal nichts für euch dabei ist, lohnt sich vielleicht wie jede Woche der Blick in die dauerhaft kostenlosen Spiele bei GOG. Dort gibt's viele Klassiker wie Beneath a Steel Sky oder Shadow Warrior. Alternativ natürlich ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, euch mal unsere eigene kostenlose Vollversion für alle Mitglieder von GameStar Plus anzuschauen. Dort gibt's diesmal das Science-Fiction-Abenteuer We Are The Dwarves.

Ist dieses Wochenende was für euch dabei? Und wie viele Stunden habt ihr bereits in Cities: Skylines versenkt? Schreibt es uns doch in die Kommentare! Bis dahin wünscht euch die GameStar-Redaktion euch ein schönes Wochenende!