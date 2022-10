Ihr Lieben, ein neuer Spielemonat liegt hinter uns. Im Oktober 2022 wurden wir beschenkt mit riesigen Releases wie CoD Modern Warfare 2, Mount & Blade 2 oder A Plague Tale: Requiem. Aber zwischen all den großen Spielen verstecken sich wie immer echte Schätze, die in all dem Trubel untergehen. Sex Apocalypse 3D zum Beispiel. Kleiner Scherz. Also, leider nur zum Teil, denn diese Trash-Perle findet sich tatsächlich in den Releases des Monats, aber wir wollen unseren Blick auf ganz andere Spiele lenken!

Von Story-Adventure über Survival bis Strategie ist im Oktober alles dabei gewesen, das Spielerherzen hüpfen lässt. Also stöbert mit uns gemeinsam durch die spannendsten Geheimtipp-Releases im Oktober 2022!

Hier geht's direkt zu den Spielen:

Once Again

Genre: Story-Adventure

Story-Adventure Entwickler: RB Wolf Design

RB Wolf Design Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 3. Oktober 2022

3. Oktober 2022 Steam-Wertungen: 100 Prozent positiv

Stellt euch mal vor, an jedem euer Geburtstage würdet ihr durch Raum und Zeit reisen, um Momente mit einem Menschen geschenkt zu bekommen, den ihr in Wahrheit nie treffen durftet. In Once Again lernt Sia so eine geheimnisvolle Freundin kennen und bekommt eine zweite Chance auf ein Leben mit ihr - oder doch nicht? Wer schon das interaktive Story-Adventure Florence mochte und beim Spielen gerne Rotz und Wasser heult, der ist mit Once Again hervorragend bedient.

Coral Island

Genre: Farmsimulation

Farmsimulation Entwickler: Stairway Games

Stairway Games Plattformen: PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch PC-Stores: Steam

Steam Release: 11. Oktober 2022

11. Oktober 2022 Steam-Wertungen: 89 Prozent positiv

Also wir mögen ja alle Stardew Valley. Darauf können wir uns einigen, oder? ODER? Gut. Dann ist Coral Island nämlich vielleicht genau das, was wir gerade brauchen. Das versetzt das klassische Farm- und Lebenssimulationsgenre in die dritte Dimension und fügt noch ein paar seltene Tiere hinzu. Wie wärs statt nur mit klassischen Kühen und Hühnern auch mal mit Schleichkatzen oder Wachteln?

Asterigos: Curse of the Stars

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Acme Gamestudio

Acme Gamestudio Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One PC-Stores: Steam, Epic

Steam, Epic Release: 11. Oktober 2022 (EA)

11. Oktober 2022 (EA) Steam-Wertungen: 80 Prozent positiv

Ja ja, wir haben es auch gesehen. Asterigos: Curse of the Stars sieht verdächtig nach Immortals: Fenyx Rising aus. Außerdem haben wir es in der Redaktion wochenlang nur »Asterix« genannt. Den komplizierten Namen teilen sich die beiden Spiele also auch noch. Aber da hört es auch schon auf. Asterigos ist nämlich ein waschechtes Soulslike. Kollege Alex kann euch mehr verraten:

13 6 Asterigos Farbenfrohe Fassade, schwarze Seele

Stranded: Alien Dawn

Genre: Survival

Survival Entwickler: Haemimont Games

Haemimont Games Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One PC-Stores: Steam

Steam Release: 12. Oktober 2022 (EA)

12. Oktober 2022 (EA) Steam-Wertungen: 83 Prozent positiv

Die Entwickler von Surviving Mars haben ja schon so einige Erfahrung mit Basenbau und Überlebenskampf. Jetzt bringen sie diese Erfahrung aber in eine riesige 3D-Welt ein, die von einer kleinen Gruppe Überlebender besiedelt wird - unter eurer Anleitung. In Stranded: Alien Dawn hat jeder eurer Überlebenden eine einzigartige Vorgeschichte und besondere Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt.

Lego: Bricktales

Genre: Bausimulation

Bausimulation Entwickler: ClockStone

ClockStone Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch PC-Stores: Steam (kostenlose Demo verfügbar), Epic

Steam (kostenlose Demo verfügbar), Epic Release: 12. Oktober 2022

12. Oktober 2022 Steam-Wertungen: 91 Prozent positiv

Vielleicht geht es euch ja wie uns und ihr hättet am liebsten alle Legosteine dieser Welt. Das könnte aber ein wenig ins Geld gehen. Viel günstiger ist da der Erwerb von Lego-Spielen wie Lego: Bricktales! Das lässt euch nämlich nach Herzenslust kopfüber in hunderte und tausende Legosteine eintauchen und in kreativen Physik-Rätseln Inspiration für euren ultimativen Lego-Bau - den Freizeitpark eures Großvaters - sammeln.