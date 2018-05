Steam Frühjahrsputz-Aktion - Tyranny, Dirt 4 & mehr gratis spielen

Normalerweise versucht die Vertriebsplattform Steam uns mit zahlreichen Sales bei jeder Gelegenheit neue Spiele anzudrehen. Die Frühjahrsputz-Aktion schlägt da in eine andere Kerbe und gibt uns sogar die Möglichkeit bis zum 28. Mai 2018 neun Titel gratis zu spielen.

Jedes Spiel in der Auswahl ist zudem während der Aktion reduziert. Folgende Titel sind für alle Nutzer in dem Zeitraum kostenlos verfügbar:

Was die Steam-Statistiken über uns Spieler verraten - Plus-Report

Nebenbei motiviert uns das Event, unseren Pile of Shame abzubauen. Wir bekommen Trophäen, wenn wir verschiedene Tagesaufgaben lösen. So erhalten wir spezielle Auszeichnungen, wenn wir einen Titel zwei Stunden spielen, den wir schon lange nicht mehr angefasst haben. Oder wir starten ein Spiel, in dem wir noch keine Stunde verbracht haben.

Wer brav die Aufgaben erfüllt, erhält ein Item und zwar eine unscheinbare Box. Die soll in zukünftigen Sales noch wertvoll werden und könnte uns daher Rabatte bescheren. Was genau die Kiste uns bringt, erfahren wir aber erst, wenn die Zeit reif ist.

Tyranny - Screenshots ansehen