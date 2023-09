Auf Steam gefeierte Koop-Reihe kündigt neuen Teil an und der ist sofort kostenlos draußen

Den neuesten Teil der beliebten Koop-Reihe gibt's einen Monat lang kostenlos auf Steam.

Heute gibt's eine kleine Überraschung für alle Fans von Koop-Spielen, denn ihr bekommt ein brandneues Spiel auf Steam geschenkt!

Der neuste Teil der beliebten Indie-Reihe We Were Here ist nämlich ab sofort verfügbar - und wenn ihr schnell seid, könnt ihr ihn euch jetzt kostenlos sichern.

Das erwartet euch im geschenkten Steam-Spiel

Worum geht's? We Were Here Expeditions: The FriendShip markiert den Auftakt einer brandneuen Spin-Off-Reihe von We Were Here. Mit dem Label Expeditions zielen die Entwickler darauf ab, kompakte Abenteuer zu präsentieren, die ihr in kurzer Zeit gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin erleben könnt. Es geht um knackige Rätsel-Action, die perfekt für ein schnelles Koop-Erlebnis zwischendurch ist.

Das erwartet euch: Zu Beginn des Spiels seid ihr auf hoher See und empfangt einen geheimnisvollen Notruf, der euch zu einer Insel führt, die einen verlassenen Vergnügungspark birgt. Und in diesem warten - wie man es von der Serie kennt - viele Rätsel, die nur durch Teamarbeit gelöst werden können.

Für das Lösen der Rätsel ist Teamarbeit unerlässlich.

Der neue Teil ist komplett eigenständig und setzt kein Vorwissen aus den vorherigen vier Teilen der Hauptserie voraus. Das bedeutet, dass sowohl Neulinge als auch langjährige Fans der Serie problemlos einsteigen und die Geschichte in vollen Zügen genießen können.

Ein Blick könnte sich lohnen: Auf Steam haben die letzten beiden Teile, We Were Here Together und We Were Here Forever, einen hervorragenden Ruf. Mit jeweils 85 bzw. 91 Prozent positiven Nutzerbewertungen stehen beide Titel aktuell bei sehr positiv .

So sichert ihr euch das Spiel: Besucht einfach die Steam-Shop-Seite und fügt das Spiel eurer Bibliothek hinzu - fertig! Der Titel ist aber auch für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X/S & One sowie im Epic Games Store verfügbar.