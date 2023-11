Steam: Die besten Geheimtipps, die ihr im Oktober vielleicht verpasst habt

Der Oktober 2023 hatte reihenweise Blockbuster zu bieten: Egal ob Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2 oder Alan Wake 2 - für jeden war etwas dabei. Aber wisst ihr, wo noch für jeden etwas dabei ist? Bei unseren Geheimtipps des Monats!

Wie immer haben wir euch die besten Spiele des Monats herausgesucht, die zwischen den ganzen großen Spielen untergegangen sind, aber definitiv einen Blick wert sind.

Hier könnt ihr direkt zu den einzelnen Titeln springen:

Station to Station

1:17 Entspannt und wunderschön: Station to Station bringt im Launch-Trailer wieder Farbe in die Welt

Genre: Rätselspiel

Rätselspiel Entwickler: Galaxy Grove

Galaxy Grove Publisher: Prismatika

Prismatika Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 3. Oktober 2023

3. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 92 Prozent positiv

In Station to Station taucht ihr in eine entspannende und friedliche Welt mit wunderschönen bunten Voxel-Grafiken ein, um eure eigene Welt mit Bahnhöfen und Verbindungen aufbauen und so euer Gebiet vergrößern.

Dabei warten auf euch spannende Rätsel und logistische Herausforderungen, um eure Routen zu optimieren. Und wenn alle Aufgaben erledigt sind, könnt ihr euren Zügen ganz entspannt zuschauen, wie sie über die frisch erblühte Landschaft tuckern. Herrlich.

DotAge

Genre: Aufbauspiel

Aufbauspiel Entwickler: Michele Pirovano

Michele Pirovano Publisher: Michele Pirovano

Michele Pirovano Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 97 Prozent positiv

In Dotage übernehmt ihr die Rolle des Dorfältesten, der eine Gruppe von Siedlern in ein neues Leben führt, um dem drohenden Untergang zu entkommen. Ihr müsst euer Dorf aufbauen, Ressourcen sammeln und Gebäude verbessern, um die Prophezeiung zu überleben.

Jeder Durchlauf ist einzigartig, mit neuen Gebäuden und Inhalten, die freigeschaltet werden können, während die Erinnerungen des Ältesten langsam zurückkehren. Ähnlich wie in Frostpunk oder Banished lauert der Tod an jeder Ecke, aber es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, um den Frustfaktor möglichst gering zu halten.

The Coffin of Andy And Leyley

Genre: Story-Adventure

Story-Adventure Entwickler: Nemiel

Nemiel Publisher: Nemiel

Nemiel Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 13. Oktober 2023

13. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 98 Prozent positiv

The Coffin of Andy and Leyley ist ein handlungsorientiertes Adventure, das in einer düsteren Welt spielt. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Geschwister Andrew und Ashley, die nicht nur mit ihrem kannibalistischen Hunger kämpfen, sondern auch eine äußerst toxische Beziehung zueinander pflegen.

Das Spiel bietet ein wenig von allem: Erkundungstouren, Rätsel und Entscheidungen, die den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Aktuell ist das Spiel noch im Early Access und die Story bislang nicht komplett - was bislang aber schon spielbar ist, wird von den Fans auf Steam geliebt.

Outpath

Genre: Simulation

Simulation Entwickler: David Moralejo Sánchez

David Moralejo Sánchez Publisher: GrabTheGames, UpgradePoint

GrabTheGames, UpgradePoint Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 16. Oktober 2023

16. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 95 Prozent positiv

In Outpath wartet eine fesselnde Kombination der beiden Steam-Hits Satisfactory und Forager, denn ihr baut und automatisiert hier eine stets wachsende Basis. Ganz entspannt und ohne Zeitdruck könnt ihr nach Lust und Laune Ressourcen sammeln, Gegenstände herstellen, eure Basis erweitern und zusätzliche Inseln kaufen, um eure Baufläche zu erweitern und neue Möglichkeiten zu entdecken.

AirportSim

Genre: Simulation

Simulation Entwickler: Porta Play

Porta Play Publisher: MS GAMES, MK STUDIOS

MS GAMES, MK STUDIOS Plattformen: PC, Switch

PC, Switch PC-Stores: Steam

Steam Release: 19. Oktober 2023

19. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 73 Prozent positiv

In AirportSim könnt ihr euch auf realistische Flughafenabfertigungsaufgaben (was ein Wort) freuen. Konkret bedeutet das: Ihr erledigt all das, was vor dem Take Off getan werden muss.

Ihr könnt unter anderem Flugzeuge an den richtigen Ort führen, sie mit dem Gepäck der Passagiere beladen, auftanken und euch sogar um das Catering an Bord kümmern. Die Flugzeuge, Flughäfen und Fahrzeuge, die hier zum Einsatz sind lizenziert und realitätsgetreu nachgebildet.

World of Horror

0:55 World of Horror ist minimalistischer Adventure-Spaß mit einer großen Portion Mystery

Genre: Survival-Horror

Survival-Horror Entwickler: panstasz

panstasz Publisher: Ysbryd Games, Playism

Ysbryd Games, Playism Plattformen: PC, Switch, PS4/5

PC, Switch, PS4/5 PC-Stores: Steam

Steam Release: 19. Oktober 2023

19. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 83 Prozent positiv

In World of Horror kommen Gruselfans voll auf ihre Kosten - vor allem, wenn sie Fans der Horrorlegenden Junji Ito und H.P. Lovecraft sind.

In einer Welt des Wahnsinns müsst ihr dunkle Rituale verhindern, unheimliche Morde aufklären und zahlreiche Rätsel lösen, während ihr euch mit kosmischen Schrecken und einem nervenaufreibenden Chiptune-Soundtrack herumschlagt. Lasst euch von der Grafik nicht abschrecken, denn hier erwartet euch ein wahrhaft immersives Gruselabenteuer.

Cattails: Wildwood Story

Genre: Life Sim

Life Sim Entwickler: Falcon Development

Falcon Development Publisher: Falcon Development

Falcon Development Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 99 Prozent positiv

Life Sims im Stil von Harvest Moon und Stardew Valley erscheinen gefühlt im Wochentakt - doch Cattails sticht aus der Masse heraus. Hier werdet ihr nämlich Teil einer bezaubernden Katzengemeinschaft.

Ihr jagt Beute, erntet Kräuter und verteidigt euer neues Zuhause vor Eindringlingen. Doch das ist nicht alles - ihr könnt eine blühende Stadt aufbauen, Freundschaften schließen, euch verlieben und sogar einen Wurf Kätzchen aufziehen!

Slay the Princess

Genre: Visual Novel

Visual Novel Entwickler: Black Tabby Games

Black Tabby Games Publisher: Black Tabby Games

Black Tabby Games Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 23. Oktober 2023

23. Oktober 2023 Steam-Wertungen: 97 Prozent positiv

Slay the Princess beginnt wie folgt: Du befindest dich auf einem Waldweg und hast die Aufgabe, eine böse Prinzessin in einer Hütte am Ende des Weges zu töten. Wenn du es nicht schaffst, wird die Welt untergehen. Die Prinzessin wird alles tun, um dich aufzuhalten.

Eigentlich bin ich kein großer Fan von Story-Spielen, erst recht nicht von Visual Novels. Aber Slay the Princess hat mich mit seiner coolen Prämisse überzeugt und sich dann als fantastisches Storytelling-Meisterwerk voller Mindfuck-Momenten entpuppt. Wer The Stanley Parable oder Disco Elysium mag, muss unbedingt einen Blick riskieren!

Na, war dieses Mal bei den Geheimtipps wieder etwas für euch dabei? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen!